Hagen. Wegen Freiheitsberaubung nahm die Bundespolizei einen 35-jährigen Mann fest. Er war in Hagen mit einer Frau in den Zug nach Dortmund gestiegen.

Frau im Zug von Hagen nach Dortmund belästigt: Festnahme

Wegen Freiheitsberaubung nahm die Bundespolizei in der Nacht zum Samstag einen 35-jährigen Mann fest, der im Zug von Hagen nach Dortmund eine Frau belästigt hatte.

Beide waren um 0.45 Uhr im Hagener Hauptbahnhof in die Regionalbahn 52 eingestiegen. Nach Angaben der Frau wurde sie von dem Mann zunächst verbal belästigt. Als sie deswegen das Abteil verlassen wollte, habe er ihr den Weg versperrt. Er hinderte sie so lange am Verlassen des Abteils, bis der Zug in den Hauptbahnhof von Dortmund einrollte.

Dort nahmen ihn Beamte der Bundespolizei in Gewahrsam. Gegen den bereits polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Freiheitsberaubung eingeleitet.