Unfall Frau (63) wird auf der Fleyer Straße in Hagen angefahren

Hagen. Noch ist unklar, warum eine Frau am Mittwoch von einem BMW auf der Fleyer Straße angefahren wurde. Sie kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Auf der Fleyer Straße ist am Mittwoch gegen 16.10 Uhr eine 63-jährige Frau angefahren worden. Die Frau hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen auf der rechten Fahrbahnseite hinter einem geparkten Fahrzeug aufgehalten. Auf der Straße fuhr eine 68-Jährige mit ihrem BMW in Richtung des Polizeipräsidiums. Es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der 63-jährigen Fußgängerin. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen konnten zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise durch Zeugen. Diese können sich unter der 9862066 melden.