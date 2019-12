Breckerfeld. Zum Jahreswechsel geben die Feuerwehren Hagen und Breckerfeld Tipps, wie man Böller und Raketen gefahrlos zündet.

Feuerwerk: Feuerwehr gibt Tipps zum den Jahreswechsel

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld ist gut auf den Jahreswechsel vorbereitet. „Selbstverständlich sind wir auch in dieser Nacht einsatzbereit“, sagt Hendrik Binder, stellvertretender Leiter der Feuerwehr. „Die Einsatzleiter haben die Anwesenheit der Kameraden abgefragt. Wenn große Teile nicht in der Stadt wären, hätten wir reagieren müssen. Das ist aber nicht der Fall.“

In den vergangenen Jahren sei die Anzahl der Einsätze äußerst überschaubar gewesen. Damit dass, auch so bleibt, wendet sich die Feuerwehr noch mit einigen Tipps an die Bürger.

Balkon sollte geräumt werden

So sollten vor Silvester alle Balkons von brennbaren Gegenständen leer geräumt werden. In der Silvesternacht sollten Fenster und Balkontüren geschlossen bleiben. Auch sollten nur Feuerwerkskörper mit Zulassung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) gekauft. „Schwarzmarkt-Ware“ sei lebensgefährlich. Die Gebrauchsanweisungen des Feuerwerks sollten schon vor der Silvesternacht in Ruhe gelesen werden. Feuerwerkskörper sollten immer getrennt von Zündhölzern oder Feuerzeugen aufbewahrt werden.

Beim Abfeuern, so empfiehlt die Feuerwehr, sollte nie der gesamte Vorrat in einem Behältnis bereithalten. Tischfeuerwerk sollten nur auf feuerfesten Unterlagen abgebrannt werden und nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Feuerwerke der Klasse II nur von Erwachsenen und nur im Freien zünden. Raketen sollten nur aus Flaschen mit sicherem Stand von der Straße aus starten. Feuerwerkskörper sollten nicht in Richtung anderer Menschen oder Tiere feuern. Feuerwerk, so die Warnung der Feuerwehr, könne zu Verbrennungen und zu Gehörschäden führen.

Brandverletzungen sofort kühlen

Kleinere Brandverletzungen sollten sofort mit kaltem Wasser oder Eis gekühlt werden. Feuerwerkskörper, die nicht explodiert sind, sollten zunächst liegen gelassen werden. Sie könnten noch viel später explodieren.

Bei Partys sei zu beachten, wo sich die Notausgänge befänden. Styropor-Flocken zur Dekoration seien auf Silvesterfeiern zu vermeiden. Veranstalter von Feiern sollten von Gästen auf Sicherheitsmängel aufmerksam gemacht werden. Veranstaltungen sollten verlassen, wenn man sich unsicher fühle. Wenn es brenne oder es zu einem Unfall gekommen sei, sollte sofort ein Notruf abgesetzt werden.