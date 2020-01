Hagen. Die Hagener Feuerwehr wurde am Donnerstagmittag zu einem Brand nach Hagen-Halden gerufen. Einsatzort war ein Tagungshotel in dem Ortsteil.

Feuerwehr Hagen löscht Brand in einem Tagungshotel

Feuer in einem Haldener Tagungshotel: Gegen 12.10 Uhr am Donnerstag geriet in einem Gästezimmer eine Matratze in Brand. Die Hagener Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an, mit Atemschutz drangen einige der Kameraden in das Zimmer ein und beförderten die brennende Matratze durch das Fenster nach draußen.

Ein Feuerwehrmann wirft die Matratze aus dem Fenster. Foto: Alex Talash

Menschen wurden nicht verletzt, die Brandursache ist noch nicht bekannt.