Feuer in Hagener Klinik: Großeinsatz am Johannes-Hospital

Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Johannes-Hospital in Boele: Ein Station muss geräumt worden.

Hagen. Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Hagen am Morgen zum Johannes-Hospital in Boele ausgerückt.

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am frühen Morgen zum Johannes-Hospital in Boele ausgerückt. Gegen 6.25 Uhr hatte ein Rauchmelder in einem Patientenzimmer Alarm ausgelöst.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschte ein Mitarbeiter des Krankenhauses den brennenden Nachttisch und evakuierte das Zimmer. Als die Retter mit einem Großaufgebot eintrafen, war die Station komplett verraucht. Sie wurde sofort geräumt. Die Patienten wurden auf andere Stationen verteilt.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei vier Patienten

Unter Atemschutz betreten Feuerwehrleute das Johannes-Hospital in Hagen-Boele. Eine Station muss geräumt werden. Foto: Alex Talash

Von den insgesamt zwölf betroffenen Patienten und Mitarbeitern wurden vier Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt. Die Station musste danach entlüftet werden – die Feuerwehr hat den Betrieb auf der Station wegen der Rauchgase vorerst untersagt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräfte am Morgen im Einsatz