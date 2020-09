Feiern mit Verantwortung

Das Konzept der Eventhalle ist eigentlich durchdacht und genehmigt. Eine gute Idee, vier Räume, vier Partys, keine Probleme. Nur an der Umsetzung scheint es zu hapern. Und eine Rückkehr zur „völlig normalen Club-Nacht“ mit hunderten fremden Menschen, dicht an dicht gedrängt auf einer Tanzfläche, wie man sie von früher kennt, ist aktuell vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie undenkbar. So sehr sich viele die Rückkehr zu dieser Normalität auch wünschen – es geht nun mal aktuell nicht. Dass eine Party aber nicht gleich mit Infektionsrisiko verbunden ist und verantwortungsvolles Feiern trotz der Krise und vieler Auflagen möglich ist, zeigt das Pilotprojekt des Hagener Capitols, das auch überregional für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Dort erlauben Plexiglasscheiben und voneinander abgetrennte Bereiche ausgelassenes Feiern von gleichzeitig 200 Menschen – allerdings angepasst an die Coronazeit.

