Breckerfeld. Für Hütehunde und Hunde von Landwirten fordert die FDP in Breckerfeld eine steuerliche Entlastung. In anderen Städten gibt es eine solche bereits.

FDP-Vorstoß: Steuerbefreiung für Hütehunde in Breckerfeld

13 Euro zahlt jeder Breckerfelder theoretisch an Hundesteuer. Damit ist das Aufkommen pro Kopf so hoch wie in keiner anderen Kommune. Was an der hohen Zahl der Vierbeiner ebenso liegt wie an der vergleichsweise übersichtlichen Einwohnerzahl.

Zumindest diejenigen, die einen Hund nicht nur zum Privatvergnügen halten, sollen nach einem Vorstoß der FDP entlastet werden. Im nächsten Jahr soll über das Thema intensiver beraten werden.

108 Euro Hundesteuer sind für den ersten Vierbeiner in Breckerfeld fällig. Ausgenommen werden sollen von dieser Regelung künftig Landwirte und Jäger – so zumindest schlägt es Uli Ferron (FDP) vor, der selbst Hundehalter, Landwirt und Jäger ist. Allerdings führt der Ratsherr im Hauptausschuss auch Argumente an: „Es gibt in Breckerfeld einige, die einen Hund nicht nur zum Vergnügen halten“, so Ferron, „es gibt Hütehunde, die auf Herden aufpassen. Ebenso Jagdhunde, die wichtige Funktionen übernehmen und beispielsweise bei Wildunfällen eingesetzt werden, um verletzte Tiere aufzuspüren.“

Ein Hund ist für Jäger Pflicht

Aus seiner Sicht ist es nicht gerecht, dass die Halter solcher Tiere denselben Steuersatz zahlen müssen wie jeder andere Hundehalter auch. „Jäger sind sogar dazu verpflichtet, ,brauchbare’ Hunde zu halten“, so Ferron, „ob sie wollen oder nicht.“

Der Vorschlag der FDP: Sogenannte Nachsuchehunde und Hütehunde sollten ganz von der Hundesteuer befreit werden. Für Jagdhunde sollte nur der halbe Satz fällig werden. Nach Ferrons Recherchen käme für sechs Hunde eine komplette Befreiung in Frage, für weitere 15 bis 20 Tiere eine Ermäßigung. „Wir können auf diese Art als bauern- und jägerfreundliche Stadt ein Zeichen setzen“, so Ferron mit Verweis auf Kommunen wie Attendorn, in denen eine solche Regelung zur Anwendung komme.

Entscheidung in einer der nächsten Sitzungen

Bürgermeister André Dahlhaus räumte ein, dass die Politik durchaus Befreiungen aussprechen könne. Allerdings sehe er das Problem der Steuergerechtigkeit. Bereits jetzt sei die Steuer zum Teil als Betriebsausgabe absetzbar. Abgesehen davon gebe es Gerichtsurteile, die darauf abzielten, dass es ja durchaus auch eine gewisse „private Nutzung“ der Hund gäbe.

„Gewisse Sympathien“ bekundete die Wählergemeinschaft für den FDP-Antrag. Um den anderen Fraktionen zunächst einmal Zeit zu geben, sich zu positionieren, stellte Ferron den Antrag schließlich zurück. In einer der nächsten Sitzungen soll nun darüber befunden werden.