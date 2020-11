FDP in Hagen wirft Polit-Neuling Laura Knüppel Lüge vor

Hohenlimburg. Im Ringen um Einfluss und Geld in der Hagener Politik hat sich die FDP zu Wort gemeldet. Sie wirft Laura Knüppel (PARTEI) vor, gelogen zu haben.

Daniel George, FDP-Fraktionsgeschäftsführer im Hagener Rat, wäre bei der Lektüre unserer Zeitung am Mittwoch fast der Kaffee heruntergefallen. Nicht die Liberalen seien auf die Satirepartei zugegangen, um eine mögliche Fraktionsbildung zu sondieren, sondern umgekehrt: „Und wir haben uns dann tatsächlich zu einem ca. 1,5-stündigen Gespräch getroffen, welches sich einigermaßen obskur gestaltete.“

Die Vertreter der PARTEI hätten die liberalen Gesprächspartner vor allem zu ihren persönlichen bundespolitischen Positionen befragt: „Und wie wir Herrn Lindner so finden.“ Kommunalpolitische Aspekte hätten kaum eine Rolle gespielt, so George: „Über eine Fraktionsbildung wurde in keiner Weise gesprochen. Wir haben vielmehr auf Nachfrage darauf hingewiesen, dass eine organisierte Zusammenarbeit neben klaren politischen und persönlichen Schnittmengen vor allem Zeit braucht.“

Kein Interesse an weiteren Gesprächen

Wenn Frau Knüppel jetzt behaupte, die FDP sei auf sie zugegangen, sei dies gelogen, so George: „Das Gespräch diente unsererseits lediglich dem Kennenlernen. Eine Fortsetzung hat es nicht gegeben.“ Die FDP habe auch kein Interesse an weiteren Gesprächen.

Dass Frank Schmidt (BfHo) sich nun als Partner in Stellung bringe, wundere ihn nicht, so George, da Schmidt keinerlei politische Kontaktscheue kenne.