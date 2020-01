Falscher Polizist im Zug nach Hagen unterwegs

In Polizei-Optik war ein Mann am Wochenende mit dem Zug unterwegs. Er wurde von der Bundespolizei enttarnt.

Hagen. Einen falschen Polizisten hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof aus dem Zug geholt.

Einen angeblichen Polizisten haben Bundespolizisten am Samstagabend in einem Zug aus dem Verkehr gezogen. Der 20-Jährige saß am Samstagabend in einem Zug. Dabei trug er eine Uniform und gab sich als Polizeibeamter aus. Das kam einem Bahnmitarbeiter merkwürdig vor. Bundespolizisten überprüften den vermeintlichen „Kollegen“. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Fall von Amtsanmaßung handelte.

Gegen 18.30 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof über den merkwürdigen Fahrgast. Dieser soll sich als Polizist ausgegeben haben, jedoch über keinen Dienstausweis verfügt haben. Als der Zug (ABR 89475 Siegen - Hagen) in Hagen eintraf, überprüften Bundespolizisten den Verdächtigen. Der Mann aus Castrop-Rauxel trug ein schwarzes Uniformhemd, auf dem deutlich der Aufdruck „Polizei“ erkennbar war. Zudem führte der Mann eine Polizeidienstmütze des Landes NRW, eine geladene Schreckschusspistole, ein nicht zugelassenes Pfefferspray, ein verbotenes Einhandmesser, Handschellen und eine Taschenlampe mit sich.

Zum Sachverhalt befragt erklärte der 20-Jährige, dass er gerne bei der Polizei arbeiten würde und zudem Uniformen liebe. Er wurde daraufhin über den Straftatbestand der Amtsanmaßung aufgeklärt und seine „Ausrüstung“ wurde sichergestellt. In bürgerlicher Kleidung durfte er später die Wache verlassen. Gegen den Mann wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.