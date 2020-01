„Fakten nicht unter den Teppich kehren“

Die Stadtredaktion hat den Historiker Dr. Ralf Blank, Leiter des Fachdienstes Wissenschaft, Museen und Archive der Stadt Hagen, zu der Sonderveranstaltung interviewt:





WP: Die vom Hagener Bunker-Museum angebotene Veranstaltung anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs trägt den Titel „Stunde Null – Ende und Neuanfang“. Hat es diese Zäsur tatsächlich gegeben?

Ralf Blank: In der Geschichtswissenschaft herrscht Konsens, dass es mit der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 eben keine „Stunde Null“ und ein „Ende und Neuanfang“ gab. Vielmehr überlebten die in der NS-Zeit entstandenen Strukturen, Ideologien und Akteure das Kriegsende. Die Alliierten mussten teilweise auf sie zurückgreifen, um überhaupt ihre Besatzungsaufgaben zu erfüllen. Eine „Stunde Null – Ende und Neuanfang“ impliziert vielmehr, dass mit der Kapitulation und dem Kriegsende alle Nationalsozialisten, ihre Ideologie und Strukturen förmlich über Nacht verschwunden waren. Eine solche Vorstellung führte in der Entnazifizierung und Verfolgung von Kriegsverbrechen dazu, dass der Wunsch nach einem „Schlussstrich“ aufkam. Wenn man es ganz eng sieht, handelt es sich um ein revisionistisches Geschichtsbild.





Trotzdem ist es doch legitim, mit szenischen Darstellungen an das Ende des Krieges zu erinnern, oder?

Blank: Leider wird ein Historiker bei derartigen Aktivitäten schnell als Spaßbremse bezeichnet. Das enttäuscht viele Menschen und macht manchmal auch wütend. Das Kriegsende und die Eroberung von Hagen im April 1945 sind ein ernstes Thema. Nach neuesten Erkenntnissen wurden während der Eroberung der Stadt durch US-amerikanische Truppen von zwei Infanterie- und einer Panzer-Division zwischen dem 13. und 17. April 1945 fast 200 Menschen getötet. Zum Großteil Zivilisten, die beim Artilleriebeschuss den Tod fanden oder aber bei den Kämpfen zwischen die Fronten gerieten. Wie viele Wehrmachtssoldaten den Tod fanden, ist nur teilweise bekannt, die US-Truppen hatten bis zu 50 getötete Soldaten zu beklagen.



Sind denn solche Darstellungsformen in Ihren Augen nicht eine zeitgemäße Form, um das Interesse für Geschichte lebendig zu halten?

Blank: „Living History“ bzw. Reenactment kann eine gute Möglichkeit sein, vor allem jungen Menschen historische Ereignisse nahezubringen. Das sollte jedoch immer auch eine historische Grundlage haben, vor allem aber historische Ereignisse in ihrem Zusammenhang und mit allen ihren Konsequenzen und Auswirkungen darstellen. Hierzu bedarf es besonders bei zeitgeschichtlichen Themen pädagogisches und didaktisches Geschick. Hinzu kommen auch relevante, lokal und historisch individuelle historische Fakten, die man nicht einfach unter den Teppich kehren und in einer Art Gleichmacherei nivellieren sollte. Ich habe Verständnis dafür, dass Anbieter auch kommerzielle Interessen haben, aber allein mit einem plakativen „Nie wieder Krieg“ ist es nicht getan. Es gibt auch nach 75 Jahren eine Verantwortung, des Endes der NS-Herrschaft und des bislang schlimmsten Krieg seit Menschengedenken sowie seiner unzähligen Opfer seriös und vor allem wahrhaftig zu gedenken. Das Stadtarchiv und Stadtmuseum haben in der Vergangenheit immer wieder Unterstützung geleistet und angeboten. Wieso nicht darauf zurückgegriffen wird, verstehe ich nicht.