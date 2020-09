Unfall Fahrschülerin landet nach Crash in Hohenlimburg in Klinik

Hohenlimburg. Im Krankenhaus endete für eine Fahrschülerin in Hohenlimburg eine Fahrstunde. Sie verlor beim Anfahren die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Diese Fahrstunde wird einer 39-jährigen Fahrschülerin aus Hemer wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Sie endete im Krankenhaus.

Die Frau war am späten Freitagnachmittag mit einem kleinen Motorrad in Begleitung ihres Fahrlehrers in Hohenlimburg unterwegs. An der Kreuzung von Iserlohner und Steltenbergstraße ordnete sie sich zum Linksabbiegen ein.

Ordentlich Gas gegeben

Als die Ampel auf Grün sprang, legte sie einen Gang ein, gab ordentlich Gas und lies die Kupplung kommen. Offensichtlich von der Beschleunigung überrascht, verlor sie die Kontrolle über das Kleinkraftrad, prallte gegen ein Wahlplakat, anschließend gegen eine Laterne und stürzte dann samt Fahrzeug auf die Fahrbahn.

Dabei verletzte sie sich leicht und wurde vorsorglich per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, das Wahlplakat und die Laterne wurden leicht beschädigt.