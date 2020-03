In diesem Fall ist der Satz keine hohle Phrase: „Eine Ära geht zu Ende“ – das stimmt bei JoKo-Promotion tatsächlich. Der Event-Veranstalter mit Sitz in Siegen und einem Wirkungskreis in ganz Deutschland (auch in Hagen) hört auf. Nach 52 Jahren. Nicht aufgrund der Probleme, mit der das Coronavirus derzeit Veranstaltern das Geschäftsleben schwer macht, sondern aus persönlichen Gründen des Geschäftsführers und Namensgeber der Firma – Jo Kogel. Am 31. März wird der Geschäftsbetrieb der ältesten Event-Agentur Deutschlands nach über einem halben Jahrhundert eingestellt.

„Das ist wirklich schade“, kommentiert Jörn Raith die Nachricht. Der Geschäftsführer der Hagener Stadthalle kennt Jo Kogel (Jörn Raith: „Alle nennen ihn nur Jo“) seit 21 Jahren. „Mit seinen langen, grau-weißen Haaren ist Jo Kogel ein Typ, ein sympathischer Typ“, unterstreicht Raith, der den Event-Profi durch zahlreichen Veranstaltungen, die dieser in Hagen gestemmt hat, schätzen gelernt hat.

Von Abba Gold bis Amigos

Veranstalter Jo Kogel hat viele Konzerte in Hagen organisiert. Jetzt hört er auf. Foto: Kogel

„Vor ein paar Jahren hab’ ich ihn im Sommer mal in Siegen auf einem Open-Air-Konzert mit Chris de Burgh besucht – es war ein tolles Erlebnis“, blickt Raith zurück. In Hagen habe JoKo in den letzten 35 Jahren nicht nur zahlreiche Konzerte veranstaltet, sondern auch Messen und Märkte. Warum es Jörn Raith bedauert, dass JoKo-Promotion nun Geschichte ist? „Jo Kogel hat schöne, wertige Veranstaltungen zu uns gebracht. Wie die Show ,Best of Musical’, die ihren Namen tatsächlich verdient hat. Auch die Amigos oder Abba Gold ließ er bei uns auftreten – Kogels Bandbreite war enorm.“

Vor knapp zwei Monaten, am 1. Februar, präsentierte JoKo noch die bei Kindern überaus beliebte Show „Feuerwehrmann Sam“ im Wasserlosen Tal, „das Gastspiel war ausverkauft“, lobt Jörn Raith Jo Kogels Gespür für Unterhaltung, die bei jungen und älteren Besuchern ankommt.

Jo Kogel selbst fällt der Schritt des Aufhörens nicht leicht. „In der Hagener Stadthalle hab’ ich immer gern Veranstaltungen – egal ob Opern, Musicals, Rock- und Popkonzerte, Kunst- und Handwerkermärkte oder Job- und Baumessen – durchgeführt.“ Das Team um Hallen-Chef Raith sei immer kooperativ und hilfsbereit gewesen, „den Lichttechniker Rolf Wenchiarutti kenne ich seit über 30 Jahren.“

Erste Schallplattenbörse

An welche Begebenheit sich der Event-Experte besonders gern erinnert? Jo Kogel muss nicht lange überlegen: „Im April 1985 hab’ ich in der Hagener Stadthalle unsere allererste Schallplattenbörse veranstaltet. Wir wurden von einem Menschenansturm mit 2500 Besuchern nahezu überrollt. Das war der Start einer bundesweiten Veranstaltungsserie mit Schallplattenbörsen von Flensburg bis München. Die Hagener Stadthalle war quasi der Geburtsort, und wir sind noch oft mit Plattenbörsen wiedergekommen.“

Kogel blickt mit ein bisschen Wehmut auf die alten Zeiten zurück: „Auch einen der ganz wenigen Live-Aufritte in Deutschland der amerikanischen Komiker-Legende Jerry Lewis haben wir in der Hagener Stadthalle veranstaltet. Damals war Jerry Lewis durch seine zahlreichen Filme ein Weltstar.“