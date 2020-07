Erste Tattoo-Convention trotz Corona in Hagens Stadthalle

Hagen. Die Szene schaut auf Hagen: Die erste Tattoocon findet im August statt – mit Fiebermessen am Eingang und Laufwegen. Was geplant ist.

Mitte August sind die Augen der Tattoo-Szene für ein Wochenende auf Hagen gerichtet: In der Stadthalle darf hier deutschlandweit die erste Internationale Tattoo-Convention nach den Lockerungen in der Coronazeit stattfinden.

Die Fachmesse – hierfür gelten andere Regelungen als für Veranstaltungen und Großveranstaltungen – ist bereits bei der Stadt Hagen angemeldet und abgesegnet, sagt Veranstalter Daniel Klöting. „Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept vorgelegt und arbeiten eng mit Stadt und Ordnungsamt zusammen“, betont der Veranstalter der bereits zweiten Auflage. „Die Gesundheit unserer Gäste steht für uns an erster Stelle.“

Nach allen Schwierigkeiten sind die Veranstalter froh, dass jetzt der Termin steht. Auch in dem Wissen, dass immer noch alles kippen kann. „Aber zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir stark davon aus, dass die Messe am 15. und 16. August stattfinden kann.“

Fieber messen und Laufwege

Möglich wird die Umsetzung nur aufgrund des umfassenden Hygiene- und Sicherheitskonzepts, dass die Initiatoren ausgearbeitet haben. Es gibt Laufwege, separate Ein- und Ausgänge, die Tätowierer tragen FFP2-Masken und zusätzlich ein Schutzvisier, wenn sie am Oberkörper eines Besuchers tätowieren. „Am Eingang wird außerdem bei den Besuchern mit einem Infrarot-Thermometer Fieber gemessen.“ Maximal dürfen 450 Menschen gleichzeitig in die Halle. „Über den Tag verteilt könnten etwa 700 bis 800 Besucher zu uns kommen“, betont Daniel Klöting.

Zwar seien das ungewöhnliche Umstände, „aber wir glauben nicht, dass die Hygienemaßnahmen abschrecken. Es ist der neue Alltag; und zur Sicherheit aller.“ So müssen auch die Besucher auf dem Gelände eine Maske (hier reicht eine Stoffmaske) tragen und sich an Abstandsregelungen halten. Außerdem sei die Durchlüftungsanlage umgestellt worden, damit eine regelmäßige Frischluftzufuhr garantiert wird. „Durch all diese Maßnahmen können wir das Infektionsrisiko sehr, sehr gering halten.“

Contests sollen stattfinden

Es ist bereits die zweite Auflage der „Tattoocon“ in Hagen. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto: „We are family! – Gegen Mobbing“. Damit will der Veranstalter ganz klar ein Zeichen gegen Mobbing setzen.

„Dafür sollte es heutzutage keinen Platz mehr geben. Wenn man sich immer wieder öffentlich positioniert, kommt es hoffentlich auch in den Köpfen der Menschen an“, erklärt Klöting den Hintergrund. Das eigentliche geplante Programm mit Bühnenshows entfällt. Die Contests aber – und die seien das wichtigste an der Fachmesse – sollen wie geplant stattfinden.

Dazu gehört zum einen die Miss-Tattoo-Wahl, bei der erneut Rolf Buchholz in der Jury sitzt: Er hält den Weltrekord als meistgepiercter Mann der Welt mit 481 Piercings und steht im Guinness-Buch der Rekorde. Jeweils Samstag und Sonntag können Studios außerdem in vier Kategorien (beispielsweise Old School) gegeneinander antreten, die ersten drei Plätze werden dort gekürt. Zusätzlich gibt es wieder die Contests „Best of Saturday“, „Best of Sunday“ sowie „Best of the Weekend“.

„Wir freuen uns auf ein spannendes und buntes Wochenende“, fasst Daniel Klöting zusammen und schiebt nach: „An dem die Besucher gesund und im besten Fall mit einem neuen Tattoo wieder nach Hause gehen.“

>>>> INFO: Öffnungszeiten und Preise

Die Öffnungszeiten der Internationalen Tattoo-Convention in der Hagener Stadthalle: Samstag, 15. August, von 12 bis 22 Uhr; Sonntag, 16. August, von 11 bis 21 Uhr.

Ein Tages-Ticket kostet im Vorverkauf 12 Euro. Ein Wochenend-Ticket kostet 17 Euro (jeweils zzgl. Gebühr). Karten online unter www.tattoocon.info oder in der Hagen-Info, Körnerstraße 25.