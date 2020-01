Eröffnung des Wahlkampfes

Wer glaubt, dass der wichtigste Urnengang des Jahres die Kommunalwahl im September sei, irrt gewaltig. Als erster Wahlkämpfer des Jahres 2020 hat sich jetzt nämlich Thomas Huyeng aus der Deckung getraut – und zwar in eigener Sache. In einer E-Mail an die Mandatsträger des Rates bekundet der Chef des Vorstandsbereichs 4 (Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz), dass er für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe.

Das mag durchaus erstaunen, da der Dezernent sich ja einst bereits für einen Job in der Nachbarstadt Dortmund wegbeworben hatte. Inzwischen, so bekundet er schriftlich, fühle er sich mit seiner Gemahlin in Hagen jedoch nicht bloß heimisch, sondern sei auch mit seiner Arbeitsleistung in den Bereichen Sicherheit, Stadtsauberkeit oder auch Masterplan „Nachhaltige Mobilität“ durchaus zufrieden. Seine weiteren selbstidentifizierten Vorzüge: respektvoller Umgang mit seinen Mitarbeitern und Loyalität gegenüber dem Rat. Hört, hört.

Garant für Kontinuität

Zudem verweist er in seinem in dieser Form eher ungewöhnlichen Bewerbungsanschreiben darauf, dass es angesichts des baldigen altersbedingten Ausscheidens seiner Amtsleiter Dr. Ralf-Rainer Braun (Umwelt), Dr. Claudia Sommer (Gesundheit) und Manfred Hoffmann (Recht) an der Spitze des Ressorts der Kontinuität bedürfe.

Jetzt hat allerdings die jüngste Runde der Allianz gezeigt, dass die Grünen vehement darauf setzen, das Umweltressort künftig mit einem der ihren zu besetzen. Dass der CDUler Huyeng bereit sei, das Parteibuch zu wechseln, kündigt er in seiner Mail allerdings nicht an.

Es könnte also arg eng werden.