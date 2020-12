“Ein liebes Gedenken" steht auf dem Gebinde vom Trauerkranz auf einem Friedhof in Bayern.

Corona Erneut zwei Menschen in Hagen am Coronavirus verstorben

Hagen. An einer Covid-19-Infektion sind erneut zwei betagte Menschen in Hagen gestorben. Sie waren nach Angaben der Stadt vorerkrankt.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind in Hagen zwei vorerkrankte Personen im Alter von 82 bzw. 86 Jahren verstorben.

Somit sind 59 Menschen in Hagen am Coronavirus gestorben, weitere 24 Verstorbene litten an Covid-19, es war aber nicht die Todesursache.

Insgesamt weisen aktuell 523 Hagener ein positives Testergebnis auf, 4091 Personen sind bereits wieder genesen.