Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: So hat Hagen gewählt

Hagen. In Hagen wurden unter anderem die Vertretungen der Bezirke, der Stadt sowie der Oberbürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 26 Wahllokalen und vier Briefwahlbezirken konnte in Hagen die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der fünf Bezirke Mitte, Haspe, Nord, Eilpe/Dahl und Hohenlimburg, der Stadt, des neuen Ruhrparlaments sowie der Oberbürgermeister gewählt. Rund 148.000 Hagener sind stimmberechtigt. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Gleich acht Kandidaten konkurrieren um das Amt des Oberbürgermeisters, um die Interessen der Hagener zu vertreten. Den amtierenden Oberbürgermeister Erik O. Schulz (CDU/FDP/Grüne) versuchen Wolfgang Jörg (SPD), Dr. Josef Bücker (Hagen Aktiv), Ingo Hentschel (Die Linke), Michael Eiche (AfD), Thorsten Kiszkenow (Piratenpartei), Franco Flebus (Republikaner) und Laura Knüppel (Die Partei) abzulösen. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Bürgermeisterwahl Erik O.Schulz (CDU/FDP/Grüne) 51,06 % Wolfgang Jörg (SPD) 25, 54 % Dr. Josef Bücker (Hagen Aktiv) 8,47 % Ingo Hentschel (Die Linke) 2,54 % Michael Eiche (AfD) 8,58 % Thorsten Kiszkenow (Piratenpartei) 0,69 % Franco Flebus (Republikaner) 0,3 % Laura Knüppel (Die Partei) 2,81 %

In Hagen treten CDU, SPD, FDP, Grüne, Die Linke, Hagen Aktiv, die BfH, die Piratenpartei, Die Partei und die AfD auf Parteiebene an. Gänzlich neu ist die Wählergemeinschaft Hagener Aktivisten Kreis (HAK). So sieht das Ergebnis aus:

Ratswahl CDU 27,49 % SPD 25,48 % Grüne 13,28 % Linke 2,88 % Hagen Aktiv 6,85 % BfH 3,38 % Piratenpartei 2,77 % AfD 9,31 % HAK 2,85 %

