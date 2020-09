Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: So hat Breckerfeld gewählt

In Breckerfeld wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

In insgesamt 14 Wahllokalen und per Briefwahl konnte in Breckerfeld die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat, des neuen Ruhrparlaments sowie der Bürgermeister gewählt. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Es gibt nur einen Bürgermeisterkandidaten, der die Interessen der Breckerfelder vertreten will: Der amtierende Bürgermeister André Dahlhaus (CDU). Der Wähler muss auf diesem Zettel trotzdem ein Kreuzchen machen. Und zwar bei „ja“ oder „nein“. So sieht das Ergebnis aus.

Bürgermeisterwahl André Dahlhaus 88 %

In der Hansestadt treten CDU, SPD, FDP, Grüne und die Freie Wählergemeinschaft auf Parteiebene an. So haben die Bürger entschieden:

Ratswahl CDU 48,5 % +1,5 % SPD 17,6 % - 6,5 % FDP 7,1 % +1,7 % Grüne 17,1 % + 4,7 % FWG 9,7 % - 1,3 %

Bewerber um das Amt des Landrats sind Amtsinhaber Olaf Schade (SPD und Bündnis90/Die Grünen) und Oliver Flüshöh (CDU und FDP). Die Tabelle wird aktualisiert.

Landrats Olaf Schade 44,7 % Oliver Flüshöh 55,3 %

Für die 60 Sitze im Kreistag haben sich folgende Parteien beworben: SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, FDP, Freie Wähler Ennepe-Ruhr, Piratenpartei, AfD und das Bürgerforum Witten. So haben die Bürgerinnen und Bürger gewählt. Die Tabelle wird aktualisiert.

Kreistagswahl CDU 51,1 % SPD 17,8 % Grüne 15,9 % FDP 4,1 % Linke 1,8 % Frei Wähler Ennepe-Ruhr 4,3 % Piratenpartei 0,8 % AfD 4,3 %

