Der Mythos von Orpheus und Eurydike gehört nicht nur zu den schönsten Sagen des klassischen Griechenlands, es ist eine der ergreifendsten Liebesgeschichten der Welt. Und endet, wie Liebesgeschichten auf und unter der Erde zu enden pflegen: tragisch. Beim Versuch, seine verstorbene Gattin aus der Unterwelt ans Tageslicht zurückzuholen, sieht Orpheus sich verbotenerweise nach ihr um – woraufhin Eurydike ein zweites Mal stirbt.

Ein solches Sujet ist natürlich wie für die Oper gemacht. „Ja, durch diesen Stoff wurde die Oper erst geboren“, behauptet Rebecca Graitl, Dramaturgin am Hagener Theater, das am kommenden Samstag die Version des deutschen Komponisten Christoph Willibald Gluck (1714 bis 1787) aufführt. Im Unterschied zu den Versionen eines Ovid oder Vergil hat Gluck zu dem tragischen allerdings ein Happyend hinzugedichtet. Der Liebesgott Amor, vom Gesang des Orpheus ebenso überwältigt wie alle Furien und Höllenhunde der Unterwelt, lässt die Liebenden letztlich doch zusammenkommen.

Unwiderstehlicher Gesang

Wer sich Orpheus und seinen unwiderstehlichen Gesang vorzustellen versucht, denkt vielleicht an seinen Lieblingstenor. Dabei hat Gluck die Rolle für eine Frauenstimme geschrieben, die Mezzosopranistin Anna-Doris Capitelli, die vor vier Jahren ein erstes Gastspiel in Hagen gegeben hat und inzwischen zum Ensemble der Mailänder Scala gehört, wird den Sänger mit ihrer begnadeten Stimme verkörpern.

In italienischer Sprache 1762 in Wien mit einem Kastraten in der Rolle des Orpheus uraufgeführt, galt „Orfeo ed euridice“ als Reformoper. Gluck wollte die Gattung von der seinerzeit üblichen Handlungsarmut, von den übertriebenen Verzierungen und Koloraturen und dem Eigensinn der Interpreten befreien und zu einer „edlen Einfachheit“ finden. Dirigent Steffen Müller-Gabriel bezeichnet die Musik denn auch als ehrlich und puristisch: „Gluck lässt alles Unwesentlich weg, es gibt keine nichtigen Motive bei ihm. Es ist wie bei einem Schubert-Lied, die große Schlichtheit seiner Musik trifft mitten ins Herz.“

Sogar das Meer besänftigt

Ganz so muss Orpheus gesungen haben, der ja sogar das wütende Meer durch den Zauber seiner Lyra besänftigen konnte. Die erstmals am Hagener Theater wirkende Regisseurin Kerstin Steeb sieht in Glucks Meisterwerk aber auch Motive rund um Tod und Trauer aufklingen. Die Musik zum Totenreich klinge so sanft und schön, dass sie sich gefragt habe, warum Eurydike von einem solch wundervollen Ort wieder fort wolle. „Vielleicht ist sie aus freien Stücken aus dem Leben geschieden. Vielleicht kann man sich ja damit anfreunden, im Jenseits zu sein.“

Infobox Daten und Fakten Die Premiere von „Orpheus und Eurydike“ (italienische Sprache, deutsche Übertitel) ist am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr im großen Haus. Es singen Anna-Doris Capitelli (Orfeo), Angela Davis (Euridice), Cristina Piccardi (Amore) sowie der Chor des Hagener Theaters unter Leitung von Wolfgang Müller-Salow. Die musikalische Leitung hat Steffen Müller-Gabriel. Es wird sieben weitere Vorstellungen geben. Die Stunde der Kritik ist im Anschluss an die Vorstellung vom 22. März im Theatercafé.

Auch wenn man in einer noch so glücklichen Beziehung sei, könne einen das Schicksal hart treffen. Und dann bedeute der Wunsch, über das eigene Ende selbst zu verfügen, auch keine Absage an den geliebten Partner.

Im Gegenteil: Je mehr man liebt, desto größer ist der Verlust.