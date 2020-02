Ehepaar aus Hagen sagt Krankenhaus nach 40 Jahren Adieu

Waltraud kl. Kruthaup-Picht (62) und Friedbert Picht (63) sagen Hagen Adieu. Sie sagen ihren Kollegen Adieu. Sie sagen ihren Patienten Adieu. Sie sagen den 190.000 Hagenern Adieu, von denen sie schätzungsweise der Hälfte im Laufe ihres Berufslebens einmal begegnet sind: „Wir haben so viele Menschen medizinisch versorgt. . . Der Abschied fällt uns wirklich schwer.“

Ein großer Bahnhof ist angesagt für den Anästhesiepfleger und die Anästhesieschwester, in der „Waldlust“ wollen sie einen zünftigen Ausstand geben. Denn nicht nur Chefärzte drücken einer Abteilung den Stempel auf und haben es verdient, feierlich verabschiedet zu werden. Waltraud kl. Kruthaup-Picht und Friedbert Picht haben 38 bzw. 42 Jahre lang im Allgemeinen Krankenhaus (AKH) gearbeitet und die Klinik in dieser Zeit mitgeprägt. „Und wir haben uns immer wohl gefühlt, sonst wären wir nicht so lange geblieben.“

Als Friedbert Picht 1978 seinen Dienst im AKH antrat, gab es Haus 4 und 5 noch gar nicht. Und es gab auch den zentralen Operationssaal noch nicht, die Patienten mussten teils quer über das Klinikgelände transportiert werden. Und der erste Arbeitstag begann für den jungen Mann, der sich zum Anästhesiepfleger weiterbilden lassen wollte, mit einem Schock, als er die Intensivstation betrat und sich mit zwölf Beatmungspatienten samt ihren zischenden und quietschenden Assistoren konfrontiert sah.

Während der Arbeit funkte es

Dennoch wurde das AKH schnell zur beruflichen Heimat von Picht. 1985 erlebte er die Einrichtung des Zentral-OPs mit: „Das war für uns eine ganz neue Welt, eine wesentlich Erleichterung.“ Noch einschneidender aber war für ihn, dass er sich während der Arbeit in eine Kollegin verliebte und dieser vor 30 Jahren auch das Jawort gab, Waltraud kl. Kruthaup war für die Ausbildung aus dem niedersächsischen Damme nach Hagen gezogen.

1991 wurde Friedbert Picht zum Leiter der Anästhesiepflege befördert und war von da an nicht nur der Ehemann und Kollege, sondern auch der Vorgesetzte seiner Frau – eine Konstellation, die natürlich für reichlich Gesprächsstoff auf den Fluren des Hauses sorgte. Doch die Eheleute begegneten dieser Konstellation ebenso professionell wie taktvoll.

„Ich habe das Berufliche und das Private immer gut trennen können“, berichtet Waltraud kl. Kruthaup-Picht, die ihre ersten zehn Dienstjahre im AKH auf der Intensivstation gearbeitet hatte: „Für die belastende Arbeit mit Intensivpatienten gibt es eine zeitliche Grenze. Ich bin ganz bewusst von dort weggewechselt.“

Patienten die Angst nehmen

Für tausende von Hagenern mag das ein Glücksfall gewesen sein. Denn ebenso wie ihr Mann besitzt Waltraud kl. Kruthaup-Picht die Gabe, Patienten im Operationssaal die Angst vor dem bevorstehenden Eingriff zu nehmen. „Viele weinen, wenn wir sie in Empfang nehmen, und nach wenigen Minuten haben wir sie zum Lachen gebracht oder in ein Gespräch verwickelt“, berichtet Friedbert Picht. Da die Eheleute in Hagen bestens vernetzt sind, fanden sich schnell Anknüpfungspunkte, um die Patienten abzulenken. Ein guter Anästhesiepfleger ist eben immer auch ein guter Psychologe. . .

Infobox Krankenhaus mit 486 Betten und 1100 Mitarbeitern Das AKH wurde 1853 von Hagener Bürgern gegründet. Nach Kriegszerstörung und einem teilweise provisorischen Wiederaufbau wurde es in den vergangenen 50 Jahren durch verschiedene Baumaßnahmen auf die heutige Größe ausgebaut. Seit 2016 gehört das Krankenhaus zu Agaplesion. Das AKH hat 486 Betten, davon 30 Intensivbetten, und rund 1100 Mitarbeiter.

Bei aller Zuneigung zum AKH und zur Stadt Hagen – zeitlebens stand für das Paar immer im Raum, den Lebensabend in Damme, der Heimat von Waltraud kl. Kruthaup-Picht, zu verbringen. Und so soll es nun sein. Ihr Appartement haben die beiden schon verkauft und sich ein Häuschen in Niedersachsen zugelegt. Friedbert Picht hat bereits Anschluss an den örtlichen Schützenverein und die Karnevalsgesellschaft gefunden.

Adieu, Hagen.