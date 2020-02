E-Scooter-Fahrer nach Unfall in Hagen im Krankenhaus

Eilpe. Er wollte noch schnell die Fahrbahn überqueren: Doch dabei stieß ein E-Scooter-Fahrer (23) in Hagen mit einem anfahrenden Auto zusammen.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste ein E-Scooter-Fahrer nach einem Unfall am Samstag in Eilpe.

Gegen 18.10 Uhr hatte ein Fiat-Fahrer (53) auf der Eilper Straße in Höhe des Denkmals an einer Querungshilfe angehalten, um einigen Fußgängern den Wechsel der Straßenseite zu ermöglichen. Nachdem alle Passanten die Fahrbahn wieder verlassen hatten, wollte er seine Fahrt in Richtung Dahl fortsetzen und fuhr wieder an.

Zur gleichen Zeit näherte sich über den Gehweg ein 23-Jähriger auf seinem E-Scooter und beabsichtigte, ebenfalls noch schnell die Fahrbahn zu überqueren. Hierbei stieß er mit dem bereits wieder in Bewegung befindlichen Auto zusammen und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mittels eines Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.