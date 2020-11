Drohnen über Hagens Straßen

Hagen. Der Landesbetrieb Straßen NRW wird seine Arbeit in Hagen zukünftig mit der Hilfe von Drohnen leisten. Zwei Typen werden eingesetzt.

Vermessungsingenieure und -techniker bei Straßen NRW lassen künftig Drohnen über die Straßen fliegen – auch in Hagen.

Die neue Technologie wird nach der Testphase jetzt für alle Niederlassungen des Landesbetriebs eingeführt. Eingesetzt werden zwei unterschiedliche Typen: Die „Phantom 4“ übernimmt den technischen Part und kann maßstabsgetreu die Erdoberfläche abbilden oder Bodenmassen auf Baustellen.

Die Fotodrohne „Matrice 300“ dient der Dokumentation von Baufortschritten oder großen Projekten oder erkundet Flächen für die Vorplanung.

Die Drohnen helfen außerdem dabei, Schäden – beispielsweise an Brücken – durch hochauflösende Bilder zu erkennen. In einem ersten Projekt an einer Talbrücke der A 45 wird das aktuell getestet.