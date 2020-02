Drohmails: Sprengstoffexperten durchsuchen Moschee in Hagen

Hagen. Drei türkische Gemeinden in Hagen, Unna und Essen haben Drohmails erhalten. Sprengstoffexperten durchsuchen eine Moschee in Haspe.

Droh-E-Mails gegen drei Moscheen in Hagen, Essen und Unna – seit 15.50 Uhr läuft ein Großeinsatz der Polizei in diesen drei Städten. Koordiniert wird dieser über die Polizei Dortmund. Aber auch die Behörde in Hagen ist beteiligt. Gleiches gilt für die Polizei Essen und Unna.

„Die Moschee an der Straße im Mühlenwert ist geräumt“, so Tino Schäfer, Sprecher der Polizei Hagen, „gleiches gilt auf die benachbarten Wohnhäuser. Auch die Enneper Straße ist aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt. Menschen sind nicht gefährdet.“

Sprengstoff-Experten durchsuchen Gebäude

Nach Informationen unserer Zeitung befinden sich zur Zeit Sprengstoff-Experten mit speziell ausgebildeten Hunden in der Sultan-Ahmet-Camii, die dem Verein „DITIB Türkisch islamische Gemeinde Haspe“ angehört. Wie lange der Einsatz vor Ort und die Sperrung der Hauptverkehrsstraße noch andauert, ist derzeit noch offen.