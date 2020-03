Polizei Dortmund: Hagener leistet am Hauptbahnhof Widerstand

Hagen. Hausfriedensbruch, Widerstand gegen die Polizei und Drogenbesitz: Ein 20-jähriger Mann aus Hagen ist in Dortmund aus der Rolle gefallen.

Ein junger Mann (20) aus Hagen hat am Wochenende am Dortmunder Hauptbahnhof zunächst einen Hausfriedensbruch begangen, Widerstand gegen die Polizei geleistet und versucht, Drogen zu verstecken.

Zunächst war er in der Nacht zum Sonntag aufgefallen, weil er sich wiederholt Zutritt zu einem Ladenlokal verschaffen wollte, obwohl er dort Hausverbot hat. Als die Streife vor dem Geschäft eintraf und die Personalien des 20-Jährigen überprüfen wollte, verweigerte er dies. Auf dem Weg zur Wache ließ er sich immer wieder fallen, so dass er schließlich von den Einsatzkräften getragen werden musste.

Während des Transportes griff sich der Mann in den Schritt und versuchte so, ein Tütchen mit Marihuana in seiner Hand zu verstecken. Zudem leistete der Hagener weiterhin Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten der Bundespolizei insgesamt zehn kleine Tütchen mit Marihuana.

Gegen den 20-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.