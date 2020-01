Bei der Wahl des Dechanten der katholischen Kirche am Dienstagabend in Wetter wurde Pfarrer Dieter Aufenanger (58), Leiter des Pastoralen Raumes Am Hagener Kreuz, zum neuen Dechanten des Dekanates Hagen-Witten gewählt. Der Leiter der Wahlversammlung, der stellv. Dechant Hans-Otto Schierbaum, wird nun das Wahlergebnis an Erzbischof Hans-Josef Beckerübermitteln, der die Wahl gemäß den kirchenrechtlichen Bestimmungen bestätigen muss.

Danach kann Pfarrer Aufenanger zum 1. März die Nachfolge von Pfarrer Dr. Norbert Bathen antreten, der das Dechantenamt seit 2014 inne hatte. Der Termin für die Amtseinführung des neuen Dechanten steht aktuell noch nicht fest.