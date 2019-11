Friday-for-future-Demo in der City in Hagen: Hier ziehen die Demonstranten über die Rampe hinter dem Arbeitsamt.

Klima-Demonstranten Ring wieder frei: Weniger Andrang bei Klima-Demo in Hagen

Hagen. Bei der letzten Demos waren es rund 2000 Demonstranten in Hagen, sind es heute viel weniger. Trotzdem gibt es Behinderungen. Der aktuelle Stand.

Um 12 Uhr ist am Freitagmittag in Hagen die nächste Friday-for-future-Demonstration auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes in Hagen gestartet. Der von Hagener Schülern organisierte Protest beginnt um 12 Uhr am Hauptbahnhof, der Demonstrationszug führt über den Graf-von-Galen-Ring und den Märkischen Ring bis zum Rathaus.