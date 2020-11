Schlechte Zähne oder was?

Schlechte Zähne oder was? Dieb macht sich in Hagen mit 140 Tuben Haftcreme davon

Vorhalle. Aus einem Discounter in Hagen-Vorhalle entwendete ein 31-jähriger Mann 140 Tuben Haftcreme. Ein Kunde beobachtete ihn.

Ob dieser Dieb schlechte Zähne hatte, teilte die Polizei nicht mit. Jedenfalls erwischte sie einen 31-jährigen Mann am späten Dienstagabend mit 140 Tuben Haftcreme, die er offenbar kurz zuvor aus dem Aldi in Vorhalle gestohlen hatte. Wert pro Tube: 2,76 Euro.

Der 31-Jährige hatte zuvor in einem Supermarkt in der Ophauser Straße Ware entwendet und war anschließend davongefahren. Ein Mann (33) hatte beobachtet, wie der Dieb den Discounter mit einem leeren Rucksack betrat. Als er später an der Kasse auftauchte, war der Rucksack jedoch prall gefüllt. Offenbar bezahlte der Mann nur einen Teil der Ware.

Draußen stieg er in einen Kastenwagen und fuhr davon. Der Zeuge folgte ihm jedoch und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten das Diebesgut und ließen sich den Führerschein aushändigen. Wie sich herausstellte, war das Dokument gefälscht.

Da der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, wie es mit ihm weitergeht.