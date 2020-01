Die Neuapostolische Gemeinde in Hagen wird 125 Jahre alt

Vieles hat sich geändert. Das hier zum Beispiel: „Dass wir einmal Gottesdienste im Internet übertragen“, sagt Priester Dirk Thorbow, „das hätte vor ein paar Jahren niemand gedacht.“ Vor ein paar Jahren nicht. Und schon gar nicht vor 125 Jahren. Denn da wurde die Neuapostolische Gemeinde gegründet.

Vieles hat sich geändert. Aber es gibt eine Konstante. Eine unumstößliche Konstante, die die Neuapostolen mit so vielen anderen christlichen Gemeinden in Hagen teilen. „Das Evangelium Jesu Christi und der Glaube an Gott sind in all den Jahren geblieben“, sagt Detlef Flügge, Sprecher des Kirchenbezirks. „Diese Begeisterung, die dadurch entfacht ist, ist es, die uns alle motiviert.“

Gründung in einer Wohnung in Eilpe

Es ist eine Begeisterung, eine regelrechte Glaubens-Euphorie, die – wie die Verantwortlichen wissen – einmal in einer Wohnung in Eilpe zur Kaiserzeit entfacht wurde. „Wir müssen noch heute dankbar sein für das, was damals in den Anfängen geleistet wurde“, sagt Dirk Thorbow demütig. „Sieben Menschen haben damals an der Eilper Straße zusammengefunden. Einer davon kam aus Iserlohn, hatte einen Missionsauftrag.“ Schon zwei Jahre später war die Zahl der Mitglieder auf 200 angewachsen.

Der Standort der Neuapostolischen Gemeinde in der Uhlandstraße. Foto: Michael Kleinrensing

Heute hat der Bezirk Hagen rund 1900 Mitglieder bei einem hohen „Aktivitätsgrad“. Aber: „Der Schwund in jüngster Vergangenheit verbindet uns durchaus mit den großen Konfessionen“, sagt Detlef Flügge und hat dabei auch die Kirche in Priorei im Blick, die gerade entwidmet worden ist. „Wir hatten hier zuletzt nur noch 70 Mitglieder, einige kamen ohnehin aus Breckerfeld. Die Gläubigen verteilen sich künftig in Richtung der Hansestadt und auf die Gemeinden in Hagen.“

Größere Bedeutung des Ehrenamtes

Was die Neuapostolen unterscheidet, ist die noch größere Bedeutung des Ehrenamtes: „Niemand von uns macht das hauptberuflich“, sagt Dirk Thorbow, der als Unternehmenssprecher bei der Hagener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft arbeitet. „Wir sind eine Gemeinde des Ehrenamts – das gilt für die Seniorenbetreuung, für die Jugendarbeit und für die Seelsorge gleichermaßen. Uns ist wichtig, das Wort Gemeinde mit Leben zu füllen. Auf einen Seelsorger kommen rund 20 Gemeindemitglieder. Das schafft Nähe. Niemand soll sich allein fühlen.“

Das galt vor 125 Jahren. Und das gilt für die Mitglieder bis heute. „Gleichwohl hat es natürlich einen inneren, aber auch einen äußeren Wandel in unserer Kirche gegeben“, sagt Dirk Thorbow. „Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass wir uns in den letzten Jahren immer mehr geöffnet haben. Und das halte ich für einen guten, für einen wichtigen Prozess. Das Evangelium verbindet uns ja mit anderen Konfessionen. Die Zeiten, in denen wir Neuapostolen geglaubt haben, der Himmel gehöre nur uns allein, sind Gott sei Dank vorbei.“

Mitarbeit im Arbeitskreis

So arbeitet die Hagener Gemeinde engagiert mit im Arbeitskreis Christlicher Kirchen in Hagen. „Da geht es um Gemeinsamkeiten, nicht um Unterschiede. Wir wollen uns in und für die Stadt engagieren“, sagt Dirk Thorbow, „gerade auf lokaler Ebene kann man viel bewirken. Aber natürlich ist das für Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen, manchmal nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen.“

Die beschriebene Öffnung, die Mitarbeit, das Engagement – all das, so empfinden es Dirk Thorbow und Detlef Flügge, führe auch zu einer ganz anderen Art der gegenseitigen Wertschätzung. „Man muss dem Anderen lassen, was er hat und das selbst beitragen, was man geben kann.“