Die Chance nutzen, junge Leute in Hagen zu halten

Jetzt kann man in Hagen die Weichen für die Zukunft stellen – und dem Trend entgegenwirken, dass es immer mehr junge Menschen in die Metropolen zieht. Noch ist das Gründen dort attraktiver. Aber das muss nicht so sein.

Dass Hagen eine attraktive Stadt ist, um ein eigenes Unternehmen hochzuziehen – trotz der hohen Gewerbesteuer und weiterer Herausforderungen – zeigen viele Beispiele von jungen Gründern, über die wir in den letzten Wochen, Monaten und Jahren berichtet haben.

Es sind genau solche Ideen – die nebenbei auch zur Verringerung der Leerstände beitragen – durch die es gelingen kann, junge Menschen in der Stadt zu halten oder sogar von außerhalb nach Hagen zu ziehen. Also bitte: weitermachen.