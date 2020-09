An der Ecke Dömberg-/Christian-Rohlfs-Straße (Vordergrund) wird der 32-jährige Rollstuhlfahrer am 2. August kurz nach 18 Uhr tot aufgefunden. Die eingesetzten Polizeibeamten hatten ihn von der Pforte des AKH (Hintergrund) bis an die Straßenecke geschoben.