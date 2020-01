Der Drohnen-Flieger und die Schönheit Hagens aus der Luft

180.000 Kilometer legt er im Schnitt pro Jahr beruflich zurück. Von Israel über den gesamten Nahen Osten bis nach Australien reicht das Gebiet, für das Jörn Rüschenschmidt (38) aus Berchum als Export-Manager bei der im Gewerbegebiet Herbeck ansässigen Firma Eurotec tätig ist.

Und wie seine Zahnbürste, so ist auch seine Drohne immer dabei. Sie gehört in einem Rucksack zum Handgepäck und Jörn Rüschenschmidt lässt sie in der Ferne ständig in die Höhe steigen – ob in Singapur, Melbourne oder Sidney. Und dabei entstehen faszinierende Luftaufnahmen.

Aber gerade, weil er die Schönheiten in aller Welt aus luftiger Höhe fotografiert oder filmt, weiß er auch die Schönheiten seiner Heimat noch mehr zu schätzen als vorher. „Wer sagt, dass Hagen keine schöne Ecken hat, hat die Stadt noch nie von oben gesehen“, sagt der 38-Jährige. Denn immer wieder lässt Jörn Rüschenschmidt die Drohne auch hier aufsteigen.

Rüschenschmidt mag Industriebrachen

„Die Lenne in ihrem Verlauf finde ich faszinierend, ich mag aber auch die blühenden Felder, den Hengsteysee oder auch Bahnschienen – generell alles, was Struktur hat.“

Ebenso wie Industriebrachen, von denen Hagen und speziell auch Hohenlimburg einige zu bieten hat, es ihm angetan haben: „Was von unten vergammelt aussieht, wirkt von oben mit jedem Meter Höhe, den man gewinnt, faszinierender.“

Jörn Rüschenschmidt steuert dabei die Drohne über eine kleine Fernbedienung gekonnt in luftigen Höhen, das Display seines Handys ist mit einer speziellen App sein Auge. Dabei war der 38-Jährige als Junge nicht etwa ein begeisterter Modellflieger, der schon so das Steuern eines Modellflugzeugs oder –hubschraubers gelernt hätte. „Als ich das erste Mal eine Drohne habe steigen lassen, da hatte ich schon Muffensausen. Die Koordination der verschiedenen Flugbewegungen, der Neigung der Drohne und dann auch des Auslösers für die Bilder – das musste ich auch erst lernen“, sagt der verheiratete Vater einer Tochter.

Faszinierende Drohnenaufnahmen aus Hagen und der Welt 1 / 22 Faszinierende Drohnenaufnahmen aus Hagen und der Welt Jörn Rüschenschmidt aus Berchum ist als Exportleiter bei der Firma Eurotec in der Welt unterwegs und lässt dort auch seine Drohne fliegen, um Luftaufnahmen zu machen. Vor allem lässt er sie aber auch über Hagen und Hohenlimburg fliegen. Auf den Aufnahmen sind etwa das Lennetal bei Halden, der Steinbruch in Oege oder die ehemaligen Dolomit-Werke in Herbeck zu sehen. Foto: Jörn Rüschenbaum Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Erfahrungen als Landschaftsfotograf

Aber ein begeisterter Landschaftsfotograf, der seit Jahren mit der Spiegelreflexkamera unterwegs ist, war er schon länger. Und so hat er sein Wissen um verschiedene Blenden, Belichtungszeiten und Filter, von denen er mit großer Begeisterung erzählen kann, schon mitgebracht. Und das unterscheidet ihn von jenen, die vielleicht auch jetzt eine Drohne unter dem Weihnachtsbaum liegen hatten und die aus luftiger Höhe ein wenig „knipsen“ möchten.

Info Gewicht entscheidet über Vorgaben Jörn Rüschenschmidt besitzt mehrere Drohnen des Marktführers Dji. „Hier ist die Dji Mavic 2 PRO die aktuelle Drohne meiner Wahl“, so der 38-Jährige. Diese hat eine Hasselblad-Kamera mit variabler Blende und wiegt 907 Gramm. Für eine Drohne unter 250 Gramm Gewicht muss man keine Auflagen erfüllen. Für Drohnen von 250 Gramm bis zwei Kilogramm, wie auch Jörn Rüschenschmidt eine besitzt, gibt es eine Kennzeichnungspflicht. Die Adresse des Halters/Eigentümers muss auf einem feuerfesten Kennzeichen angebracht sein. Eine Haftpflichtversicherung, die auch Schäden durch Drohnen ersetzt, ist zudem vorgeschrieben. Ab einem Gewicht von zwei Kilogramm wird ein Flugkunde-Nachweis, auch Drohnen-Führerschein genannt, benötigt.

Jörn Rüschenschmidt, der gerade auch Aufnahmen am Morgen oder am Abend und das spezielle Licht zu diesen Zeiten mag, weiß, wann er welchen Filter einsetzt. Und er hat sich auch in die spezielle Bearbeitungs-Software (Luminar) eingearbeitet, mit der er seine Aufnahmen auf seinen Apple-Geräten aufbereitet. „Ich mache da aber keine Retusche, zaubere keine Wolken weg oder ähnliches. Ich arbeite aber etwa an der Tiefe in den Bildern.“

Bereits 6800 Follower bei Instagram

Jörn Rüschenschmidt mit seiner Drohne. Foto: Alex Talash

Und seine Leistungen werden anerkannt. 6800 Follower hat er inzwischen bei Instagram, wo er auf seinem Account („JR Visuals“) seine Landschaftsaufnahmen präsentiert. Und aus der „Spielzeug-Drohne“ mit der der Berchumer im Jahr 2015 begonnen hat, ist inzwischen eine professionellere Drohne geworden.

Bewusst verzichtet er aber auf die ganz großen Geräte, die noch viel länger in der Luft bleiben können. „Mir ist wichtig, dass ich die Drohne in einem Rucksack mit auf die ganze Welt nehmen und im Flugzeug im Handgepäck verstauen kann“, sagt Jörn Rüschenschmidt. „So kann ich sie in der ganzen Welt einsetzen.“

Mit Drohne durch Produktionshallen

Auch sein Arbeitgeber Eurotec ist inzwischen auf seine selbst erlernten Fähigkeiten aufmerksam geworden. Sogar einen Image-Film hat er für die Spezialfirma für Befestigungstechniken schon produziert.

„Das war gar nicht so einfach, da bin ich auch mit der Drohne durch die Produktionshallen geflogen“, erinnert er sich. Die Drohnen-Aufnahmen, sie sind weiter ein Hobby für den Mann aus Berchum, der in Hohenlimburg aufgewachsen ist. Aber eines, das er weiter ausbauen möchte. Weil ihm der Blick auf die Welt aus luftigen Höhen eine faszinierende Sicht, einen anderen Blick auf viele Dinge ermöglicht. Ob in Tausenden Kilometern Entfernung am anderen Ende der Welt. Oder hier bei uns in Hagen.