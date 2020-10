Der aktuelle Stand zum tödlichen Fenstersturz in Hagen

Weiterhin ist für die ermittelnden Beamten der Polizei völlig unklar, wer der Mann ist der am vergangenen Samstagnachmittag bei einem Fenstersturz ums Leben gekommen ist. Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ist weiterhin von einem Unglücksfall im Alkohol- und Drogenmilieu auszugehen. Es hat bis zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Festnahmen gegeben. Um zu klären, was geschehen ist, wird der Leichnam des Gestürzten am kommenden Mittwoch obduziert.

Trotz intensiver Reanimationsversuche war das Leben des Mannes nicht mehr zu retten

Gegen 15.45 Uhr waren die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst von Anwohnern informiert worden. Diese meldeten, dass in der Auguststraße – Höhe Schwenke-Center – ein schwer verletzter Mann in einem Hinterhof liege und Streit in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses zu hören sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie dort am Boden eine Gestalt im Innenhof des Gebäudekomplexes, die offenkundig aus etwa zehn Metern Höhe über eine Balkonbrüstung hinweg in die Tiefe gestürzt war. Trotz intensiver Reanimationsversuche war das Leben des Mannes nicht mehr zu retten.

Nach bisherigen Ermittlungen zuvor in Begleitung einer Frau

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Verstorbene zuvor in Begleitung einer 28-jährigen Frau mit Hilfe eines Zweitschlüssels widerrechtlich in die Wohnung des Hauses eingedrungen. Diese gehört einem 27-jährigen flüchtigen Bekannten. Als Nachbarn dies bemerkten, verständigten sie den Wohnungsinhaber. Noch bevor dieser sein Zuhause erreichte, muss das Opfer des Unglücksfalls ohne Fremdeinwirkung vom Balkon gefallen sein.Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass sowohl die 28-Jährige als auch der ein Jahr jüngere Wohnungsinhaber zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen. Die Polizei versucht, neben der Klärung der näheren Umstände, jetzt zunächst einmal die Identität des Toten verbindlich zu klären, bei dem zumindest schon einmal eine Krankenversichertenkarte gefunden wurde.