Dennis LeGree aus Hohenlimburg bei „The Voice Senior“

„Ich bin viel unterwegs“, sagt Sänger Dennis LeGree und untertreibt damit vielleicht ein bisschen. Und wer seine beruflichen Stationen erfragt, der versteht warum. Als Dampflok „Papa“ fuhr LeGree bereits mit Rollerskates über die Rennbahn des Musicals „Starlight Express“ in Bochum. Als Schauspieler mimte er den Manager einer berühmten Sängerin für das Musical „Bodyguard“ in Köln. Als Gesangssolist begleitete er Produktionen des Filmorchesters Babelsberg. Und als Background-Sänger sorgte er in der RTL-Fernsehshow „Lets Dance“ für die Hits zum Tanz.

Ein vielfältiges Show-Leben also, dass LeGree in den letzten Jahrzehnten hatte. Und als mittlerweile 65-Jähriger will es der gebürtige Amerikaner, der in Hohenlimburg lebt, nun nochmal wissen: Am Sonntag ist er als Kandidat in der Musikshow „The Voice Senior“ auf Sat. 1 zu sehen. Das Konzept: Menschen der Generation über 60 stehen auf der Bühne, singen einen Song und werden von vier Juroren bewertet. Die Show ist bereits gedreht, das Ergebnis seines Vorsingens also bekannt. Verraten darf LeGree allerdings noch nichts. Nur soviel: „Ich singe das Lied „Unchained Melody.“

Regelmäßig im Fitnessstudio

Für den gebürtigen Amerikaner ist es nach 2012 der zweite Auftritt im Casting-Format „The Voice“. Damals war er mit 58 Jahren der älteste Teilnehmer. Diesmal sind die ältesten Kandidaten mehr als 90 Jahre alt.

„Ich glaube, Musik hält fit“, sagt Dennis LeGree und lacht. Ob er seine jungen Jahre im Showgeschäft vermisst, etwa nochmal die Rollschuhe für Starlight Express schnüren würde? Er schüttelt mit dem Kopf. „Jung sein ist schön. Aber alt zu sein, das ist auch schön.“ Er habe die Rolle gespielt – eine der schönsten seiner Karriere, wie er sagt. Und das genügt.

„Ich habe die Erfahrungen, auf die ich zurückblicken kann“, so DeGree. Und ganz allgemein lasse im Alter die Energie für Firlefanz nach. „Ich bin heute fokussierter.“

Info „The Voice Senior“: Zweite Staffel startet morgen „The Voice Senior“ ist angelehnt an das Konzept der Musikshow „The Voice“. Diesmal müssen die Kandidaten jedoch mindestens 60 Jahre alt sein, um an dem Gesangs-Wettbewerb teilzunehmen. Die erste Staffel von „The Voice Senior“ wurde Anfang 2019 in Sat.1 ausgestrahlt. Damals gewann der 64-Jährige Dan Lucas. Die neue Staffel startet am morgigen Sonntag um 20.15 Uhr in Sat 1.

Fit ist sein Körper außerdem auch ohne Rollschuh-Musical: Rund drei Mal pro Woche geht Dennis LeGree ins Fitnessstudio. Wie wichtig Bewegung für den Körper ist, habe er in der eigenen Familie erleben können. Seine Mutter war pflegebedürftig, konnte sich kaum aus dem Bett bewegen. „Die Physiotherapie hat sie dann wieder auf die Beine gebracht. Das was ein Wunder.“ Damit war die Lektion für ihn klar: „Man muss immer in Bewegung bleiben, das habe ich gelernt.“

Auch als Gesangslehrer tätig

Wenn er irgendwann nicht mehr gut auf der Bühne sei, höre er auf. „Aber ich werde immer etwas mit Musik machen.“ So ist er schon unter anderem als Gesangslehrer für Chöre unterwegs. Damit geht er einen Schritt zurück zu seinen Wurzeln, hatte LeGree doch vor seiner Karriere als Musical-Sänger einst in den Vereinigten Staaten als Musiklehrer gearbeitet.

Für die Zukunft hat er noch viel vor, kann sich viele Auftritte und Shows vorstellen. Genau wie sein Vorbild: Der Sänger und Schauspieler Johannes Heesters. „Mit mehr als 100 Jahren stand er noch auf der Bühne – das ist doch was.“