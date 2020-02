Es gibt gute Nachrichten: Die Hagener Polizei, die an der Hoheleye nun wahrlich nicht über die modernsten Räumlichkeiten verfügt, wird das Präsidium komplett sanieren. Das ist gut für die Mitarbeiter, die sich in den Wachen im Stadtgebiet bereits über moderne Räume freuen können, aber auch für die Bürger, die beim Betreten einer Wache nicht mehr denken, dass sie eine Zeitreise in die frühen 70er antreten.

Am Hagener Hauptbahnhof, dessen Halle die Deutsche Bahn schmuck hergerichtet hat, ist das leider anders. Feuchtigkeit dringt in das Gebäude, Schimmel bildet sich – das ist ein Desaster und wird dem, was Polizisten und Bürger verdient haben, in keiner Weise gerecht.

Die Gewerkschaft spricht von der schlimmsten Wache in ganz Nordrhein-Westfalen. Und die Bahn? Sie schweigt. Bezeichnend.