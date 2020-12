Das Hagener VHS-Programm bietet Corona die Stirn

Hagen. Was das neue Halbjahresprogramm der VHS Hagen bereit hält und wann die Kursgebühr entrichtet werden muss.

„Wir trotzen Corona. Daher haben wir für das erste Halbjahr 2021 auch ein reguläres Programm und keine abgespeckte Variante geplant“, unterstreicht Bianca Sonnenberg. Die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Hagen ist sich bewusst, dass sie im Falle einer Verlängerung der scharfen Corona-Schutzbestimmungen zwar einige Kurse absagen beziehungsweise zu Online-Kursen umswitchen muss, doch das ist ihr egal, „keiner weiß, wie es weitergeht, daher hoffen wir einfach, dass die meisten Kurse planmäßig stattfinden können.“

468 Kurse im Angebot

Aus 468 Kursen besteht das VHS-Programm, das im Januar startet und im Juli endet, davon werden 60 Prozent – vor allem in den Bereichen EDV, Fremdsprachen und Politik – als reine Online-Kurse angeboten. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-500-schueler-nutzen-online-musikschulunterricht-id228954405.html

„Im Sommer haben wir damit begonnen, unsere Dozenten in den neuen Online-Plattformen und neuen Techniken zu schulen, sie können ihr Wissen jetzt an die Schüler weitergeben“, sagt Sonnenberg. Ein Problem läge allerdings darin, dass es etlichen Teilnehmern am entsprechenden Equipment fehle, „und wer jetzt ein Tablet oder iPad bestellt, muss mit langen Wartezeiten rechnen.“

Eine wichtige Frage für viele Teilnehmer sei natürlich, wann sie ihren Kurs bezahlen müssten und was im Falle ausgefallener Stunden passiere, weiß Sonnenberg. „Im beziehungsweise nach dem ersten Lockdown mussten wir viele mühsame Rückerstattungen leisten. Im neuen Halbjahr werden wir wohl die Rechnungen für die meisten Kurse erst später erstellen.“

Das Minus in der Kasse der VHS sei durch die Corona-Einschränkungen übrigens nicht groß, da für die nicht stattgefundenen Kurse (von 400 geplanten Kursen konnte fast die Hälfte nicht gegeben werden) auch keine Dozentenhonorare gezahlt werden mussten, „für unsere allesamt freien Dozenten war das natürlich ein hartes Brot.“

Koreanisch für Anfänger Im Bereich Sprachen bietet die VHS ab März 2021 auch Koreanisch­ für Anfänger bzw. Koreanische­ Literatur an. Auch Chinesisch ist wieder im Programm gelistet. Ein Online-Kurs zum Kennenlernen der tschechischen Sprache wird ebenfalls angeboten. Wer sich für einen Kurs anmelden möchte , kann dies schriftlich (Stadt Hagen, VHS, Postfach 42 49, 58042 Hagen) oder per E-Mail (vhs@stadt-hagen.de) erledigen.

Auf welche Schwerpunkte Interessierte im neuen VHS-Programm stoßen? Zum Beispiel auf einige Beiträge zum 275-jährigen Jubiläum der Stadt Hagen. So soll im Frühjahr ein lockerer Schnupperkurs zur Porträtmalerei unter dem Motto „Bürgermeister ,mal’ anders“ kostenlos angeboten werden, außerdem eine Sightseeingtour, eine Stadtrundfahrt sowie ein Stadtspaziergang (jeweils gegen Gebühr).

Einstieg in die Ahnenforschung

„Neu ist der bestimmt spannende Kurs ,Einstieg in die Ahnenforschung’“, macht Birgit Andrich vom VHS-Team neugierig auf die eigene Stammbaum-Recherche.

50 Kreativ-Angebote sind für die kommenden Monate geplant. „Besonders beliebt sind seit Jahren unsere Kunsttouren“, weiß VHS-Kollegin Sigrun Politt. Am 6. Februar soll es mit dem Zug zur Stephan-Balkenhol-Skulpturenausstellung ins Lehmbruck Museum nach Duisburg gehen. Wir hoffen, dass wird den Termin einhalten können.“

Etliche Kurse würden auch auf die körperliche und seelische Fitness abzielen, „gerade in der Corona-Zeit ein besonders wichtiger Bereich“, unterstreicht Politt.

Outdoor-Angebote erfreuen sich seit zwei, drei Jahren wachsender Beliebtheit. „Natürlich sind zum Beispiel die Kräutertouren durch Werdringen risikoarm, da wir durch die freie Natur stapfen“, sagt Sigrun Politt und verrät, dass Dozentin Claudia Hoffmann auch stets für lukullische Genüsse sorgen würde.