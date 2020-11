Pandemie Corona: Zwei weitere Kita-Gruppen in Hagen in Quarantäne

Hagen. An zwei weiteren Kindertagesstätten in Hagen hat das Gesundheitsamt nach positiven Corona-Tests Quarantäne verhängt.

An den Kindertagesstätten in der Yorckstraße und in der Bebelstraße ist nach jeweils einem positiven Corona-Befund eine Gruppe in Quarantäne geschickt worden.

Die Stadt Hagen teilte mit, dass das Gesundheitsamt mit den beiden Einrichtungen im Austausch stehe. Abstriche finden mit zeitlicher Verzögerung statt, da das Virus sich nicht unmittelbar nach Ansteckung nachweisen lässt.