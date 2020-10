Corona-Krise beschert Menü-Kurier in Hagen neue Kunden

Hagen. Viele Privatleute in Hagen lassen sich ihr Essen wegen der Corona-Gefahr nach Hause liefern. So meiden sie die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen.

Angelika Sippel findet, dass jeder Mensch seinen Beitrag dazu leisten sollte, dass sich das Virus nicht ausbreitet. Deshalb geht sie nur noch selten einkaufen und somit einer möglichen Ansteckungsgefahr im Supermarkt aus dem Weg. Damit sie und ihr Mann trotzdem nicht auf ein warmes Mittagessen verzichten müssen, nehmen sie einen Lieferservice in Anspruch: Die Firma Menü-Kurier aus Hagen stellt dem Ehepaar aus Dahl täglich das Essen vor die Haustür.

Sorge um Gesundheit der Eltern

Für die kontaktlose Übergabe – nur für unser Foto hat sich das Ehepaar ausnahmsweise einmal neben das Team des Lieferdienstes gestellt – haben sich die Sippels selbstredend auch aus Sicherheitsgründen entschieden. Der Kurierfahrer positioniert das Essen in einer isolierenden Styropor-Box auf der Haustreppe, Angelika Sippel stellt die leere Box später wieder zum Abholen vor die Tür. „Das ist für beide Seiten umstandslos und vorteilhaft“, berichtet Beate Benfer, Inhaberin des Menü-Kuriers: „Aber auf Wunsch bringen wir das Essen natürlich auch ins Haus.“

Auf Nummer sicher gehen

Die Pandemie hat dem Unternehmen, das seit 1995 vor allem Senioren, Pflegebedürftige, Büros und Betriebe sowie Kindergärten mit frisch gekochten Mittagessen versorgt, neue Kunden beschert. „In vielen Familien ist die Infektionsgefahr beim Einkaufen ein Diskussionsthema“, berichten Beate Benfer und ihr Mitarbeiter Alexander Stöcker. Vor allem Söhne und Töchter sind um die Gesundheit ihrer oftmals betagten Eltern besorgt und halten einen Lieferdienst für die ideale Alternative. „Sie wollen auf Nummer sicher gehen“, sagt Stöcker.

Das Essen bezieht der Menü-Kurier aus einer Großküche in Recklinghausen, es basiert nach Auskunft von Beate Benfer ausschließlich auf regional erwirtschafteten Zutaten. Die Preise für das Mittagessen inklusive Dessert liegen zwischen 5,95 und 7,65 Euro. Wer möchte, kann sich auch einen Salatteller, eine Süßspeise oder eine Abendmahlzeit bringen lassen.

Firma wurde 1995 von Beate Benfer gegründet Die Firma Menü-Kurier feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Sie wurde 1995 von Beate Benfer gegründet. Beliefert werden von der Firma sowohl Privathaushalte und Firmenkunden als auch Kindergärten im Großraum Hagen, Wetter, Herdecke, Letmathe und Gevelsberg an sieben Tagen in der Woche.

Angelika und Reinhold Sippel sind mit der gefundenen Lösung jedenfalls sehr zufrieden und beziehen das Mittagessen jetzt schon seit vielen Monaten per Kurier. Die Rentnerin, die früher im Gesundheitswesen gearbeitet hat, ärgert sich über Menschen, die die Corona-Gefahr mit dem Hinweis abtun, die Intensivstationen in den Krankenhäusern seien ja gar nicht voll belegt: „Solche Sprüche sind unverantwortlich.“ Ihr selbst und ihrem Mann habe das gelieferte Essen sehr geholfen, ein Gefühl der Sicherheit zu bewahren.

Zudem hat Angelika Sippel festgestellt, wieviel Zeit sie dadurch spare, dass sie nicht mehr täglich am Herd stehen müsse: „Ich koche eigentlich gern, aber wir arbeiten auch gern und sind viel im Garten.“ Und so darf man in diesem Fall vielleicht von einer Win-win-Situation sprechen – für das Ehepaar aus Dahl und für den Menü-Kurier.