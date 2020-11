Soldatin Sabine Gürth (33) von der Luftwaffe Kalkar und ihre Kameraden unterstützen die Stadt Hagen in der Corona-Zeit. Zehn Soldaten kommen jetzt hinzu.

Corona Corona in Hagen: Zehn weitere Soldaten helfen der Stadt

Hagen. Die Bundeswehr hat ihr Kontingent in Hagen aufgestockt: Zehn weitere Soldaten unterstützen die Stadt bei der Corona-Kontaktverfolgung.

Neue Soldaten für Hagen: Die Anzahl der Helfer bei der Verfolgung von Corona-Kontakten ist noch einmal aufgestockt worden.

Mit den weiterhin steigenden Coronazahlen wächst auch der Druck auf die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung. Einen Folgeantrag des Krisenstabs der Stadt Hagen an das Landeskommando Nordrhein-Westfalen hat die Bundeswehr nun positiv beschieden: Die zehn Soldatinnen und Soldaten von der Luftwaffenunterstützungsgruppe aus Kalkar verbleiben zunächst bis zum 4. Dezember. Und sie werden seit dieser Woche von zehn weiteren Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Amtshilfe unterstützt.

Bundesweit kämpfen 15.000 Soldaten gegen das Corona-Virus

„Das sind sehr gute Nachrichten“, sagt Oberbürgermeister Erik O. Schulz. „Wir bedanken uns ausdrücklich für die Unterstützung der Kameradinnen und Kameraden und für die vom ersten Antrag gewohnte schnelle und unkomplizierte Hilfe.“

Die Bundeswehr leistet seit März in den verschiedensten Bereichen Unterstützungshilfe in der Coronapandemie in ganz Deutschland. Rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten helfen bundesweit im Kampf gegen das Virus. „Für uns Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist es eine Selbstverständlichkeit, das Gesundheitsamt Hagen auch weiterhin bei seiner wichtigen Aufgabe zu unterstützen“, sagt Stefan Heydt, Oberstleutnant und Leiter der Informationsarbeit des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen. „Auf uns ist Verlass, wir helfen, solange wir gebraucht und gewünscht werden sowie die nötigen Ressourcen dazu zur Verfügung stellen können.“

70 Mitarbeiter verfolgen Kontakte – auch am Wochenende

Mit der neuen Unterstützung durch die Soldaten arbeiten nun über 70 Mitarbeiter sieben Tage die Woche oftmals bis in die späten Abendstunden an der Ermittlung, Verständigung und Betreuung von Coronainfizierten und deren Kontaktpersonen.

„Trotz des hohen Anstiegs positiver Coronafälle in Hagen und dem daraus resultierenden enormen Arbeitsaufkommen für unser Team können wir aktuell rund 85 Prozent der Infektionsketten nachvollziehen“, sagt Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Gesundheitsamtes. „Damit liegen wir weit über dem Landesdurchschnitt.“ Neben städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz und extern eingestellte Personen aus.