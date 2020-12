Mitarbeiter des Ordnungsamts Hagen haben in der Hochphase der Corona-Pandemie eine Veranstaltung mit 85 Teilnehmern – viele ohne Maske – aufgelöst.

Corona in Hagen: Veranstaltung mit 85 Menschen aufgelöst

Hagen. Manche lernen es scheinbar nie: Das Ordnungsamt der Stadt Hagen hat eine Veranstaltung mit 85 Teilnehmern aufgelöst. Es droht ein hohes Bußgeld.

Das Ordnungsamt der Stadt Hagen hat am Samstag eine Veranstaltung mit rund 85 Teilnehmern in der Innenstadt aufgelöst. Die Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 1000 Euro.

Bei der Veranstaltung kamen Erwachsene und Kinder zusammen. Die Personen saßen dicht beisammen und trugen nach Angaben der Behörde größtenteils keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Räume waren nicht belüftet

Außerdem waren die Räumlichkeiten nicht belüftet. Wo genau die Veranstaltung stattfand, wollte die Stadt nicht verraten.