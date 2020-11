Corona in Hagen: Quarantäne an fünf Schulen und Kitas dicht

Auch am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg in Hagen gibt es Corona-Fälle. Das Gesundheitsamt ermittelt.

Hagen. Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen ermittelt an fünf weiteren Schulen. Hintergrund sind neue Coronafälle.

An weiteren Hagener Schulen und Kitas gibt es Coronafälle und somit neue Quarantänemaßnahmen. Betroffen sind Kaufmannsschule 1, Kaufmannsschule 2, Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, Sekundarschule Altenhagen, Realschule Halden, Grundschule Berchum/Garenfeld, Fritz-Steinhoff-Gesamtschule sowie Kita Knüwenstraße. Die Kitas Volmepark (St. Paula) und Römers Hof werden komplett geschlossen.

Zudem verlagern die Kaufmannschulen I und II ihren Schulbetrieb bis zum 21. November in den Distanzunterricht. Aufgrund unterschiedlicher Fälle befinden sich zahlreiche Lehrkräfte in Quarantäne, so dass ein Präsenzunterricht nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.