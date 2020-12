In Teilen der Innenstadt und am Bahnhof galt eine Maskenpflicht.

Coronavirus Corona in Hagen: Maskenpflicht in der City aufgehoben

Hagen. Die Geschäfte sind zu, Restaurants geschlossen. Die Maskenpflicht erscheint für den Krisenstab nicht mehr verhältnismäßig.

Es besteht ab sofort keine Pflicht mehr, in der Fußgängerzone und auf dem Berliner Platz (Bahnhofsvorplatz) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das teilte die Stadt Hagen am Montag mit. Nach der Schließung des Einzelhandels „ist die Maßnahme nach Ansicht des Krisenstabs der Stadt Hagen nicht mehr verhältnismäßig“, so die Stadt.

Allgemeinverfügung nicht verlängert

In der stark frequentierten Fußgängerzone und auf dem Bahnhofsvorplatz war es durch ein hohes Menschenaufkommen nicht möglich, den Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen allen Personen sicherzustellen. Die Allgemeinverfügung, die die Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben hat, ist am gestrigen Sonntag, 20. Dezember, ausgelaufen und wird vorerst nicht verlängert.