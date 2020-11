Corona in Hagen: Bestatter filmt Beerdigungen für Angehörige

Keine Umarmung, keine körperliche Nähe, höchstens ein paar tröstende Worte: Wenn man sich von einem lieben Menschen verabschieden muss, weil er gestorben ist, ist dieser Abschied niemals leicht. Und Corona macht diesen Abschied noch einmal schwieriger. Der Tod wartet nicht.

Also muss man sich arrangieren. „Gerade zu Beginn der Pandemie gab es starke Einschränkungen der Gästezahl. Diese ist zwar aktuell nicht mehr in der Schutzverordnung festgeschrieben, aber es wird dennoch empfohlen im engsten Kreis zu feiern“, so Bestatter Maik Richard.

Auch der Besuch beim Bestatter bereitet Angehörigen oft Sorgen, insbesondere wenn sie zur Risikogruppe gehören und persönliche Gespräche scheuen. „Es gibt viele Herausforderungen. Das fängt damit an, dass die Regeln in den Trauerhallen unterschiedlich sind“, sagt Maik Richard. In Eilpe setzt das Bestattungshaus „Schönwälder“ deswegen auf digitale Maßnahmen. „Angehörige können die Beerdigung online planen.“

Wandel der Branche

Verstorbener Coronapatient kommt in Schutzhülle Eine besondere Herausforderung ist in diesen Zeiten die Bestattung von Verstorbenen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sagt Maik Richard. „Es muss unter Vollschutz gearbeitet werden, die Verstorbenen müssen in desinfizierte Tücher und in eine entsprechend verschlossene Schutzhülle gelegt werden, die ebenfalls von innen und im Anschluss von außen desinfiziert werden muss.“ Im Fall einer meldepflichtigen Erkrankung – wie Covid-19 – sollen Angehörige außerdem laut Empfehlungen vom Robert-Koch-Instituts und Gesundheitsministerium möglichst darauf verzichten, wie gewohnt von ihren Toten Abschied bei einer Aufbahrung zu nehmen. „Diese Regeln gelten natürlich bei infektiösen meldepflichtigen Krankheiten generell“, weist Maik Richard darauf hin, dass beispielsweise auch Tuberkulose- oder Influenzaviren solche Maßnahmen erforderlich machten. Für die Angehörigen sei das besonders schwierig, weil kein persönlicher Abschied möglich sei. Die Außenflächen des Sarges müssen vor der Beerdigung mit einer Sprühdesinfektion behandelt und der Sarg von außen als „infektiös“ gekennzeichnet werden, erklärt Richard. Auch das Eilper Bestattungshaus hat diese Situationen bereits erlebt. „Wir mussten bereits mehrere Beerdigungen unter diesen besonderen Bedingungen durchführen“, so Richard. Das Bestattungshaus hat sich akribisch auf diese Fälle vorbereitet und geprobt. „An der eigentlichen Beerdigung ändert sich dann nichts. Aber die Sicherheitsmaßnahmen vorab sind deutlich aufwändiger.“

„Das beginnt bei der Sarg- oder Urnenauswahl und reicht bis hin zu einem Video von der Trauerfeier, das wir Angehörigen, die nicht dabei sein konnten, zur Verfügung stellen können.“ Er beobachtet einen Wandel der Branche. „Die Pandemie hat solche Maßnahmen erforderlich gemacht, auch wenn man sie vorher als pietätlos betrachtet hat. Ein Umdenken war nötig.“

Lieder selbst online einsingen

Etwa bei der Hälfte der Sterbefälle wird jetzt die Musik für die Trauerfeier über das Serviceportal des Hauses ausgesucht – es gibt eine Musikbibliothek mit mehr als 600 Liedern.

„Wir hatten aber kürzlich auch eine Trauerfeier, bei der der Sohn des Verstorbenen ein Lied selbst eingesungen und hochgeladen hat. Das fand ich toll. So wird eine Trauerfeier natürlich sehr persönlich und individuell. In einem anderen Fall haben sich die Angehörigen gewünscht, dass eine Aufnahme von einem Klavierstück gespielt wird, das der Verstorbene vor seinem Tod gespielt hat“, erinnert sich der 44-Jährige.

Gute Erfahrungen mit Videoaufzeichnungen

Auch mit Videoaufzeichnungen der Trauerfeier hat das Bestattungshaus gute Erfahrungen gemacht. „Mir fällt da eine ältere Dame ein, die aufgrund ihres Alters bei der Trauerfeier des verstorbenen Bruders nicht anwesend sein konnte, und glücklich über das Video war. Uns als Bestatter freut das natürlich, wenn wir auf diese Weise, gerade in der schwierigen Situation, den Trauernden helfen können“, sagt Geschäftsführer und Bestattermeister Sascha Bovensmann.

Angehörige können zwischen mehr als 16 Sarg- und 30 Urnenmodellen im Serviceportal auswählen. „Auch die Gestaltung von Traueranzeigen oder von Trauerbriefen ist möglich. „Wir tun alles, um das Abschiednehmen so leicht wie möglich zu gestalten“, sagt Maik Richard.

Teilnehmerlisten per QR-Code geplant

Da die Einschränkungen aufgrund von Corona noch einige Zeit andauern werden, hat Bovensmann weitere Ideen, die den Ablauf einer Trauerfeier vereinfachen können: „Wir planen einen QR Code anfertigen zu lassen, den man scannen und sich somit online auf der jeweiligen Beerdigung oder Trauerfeier registrieren kann. Das teils lange Warten am Eingang und das handschriftliche Eintragen in eine Liste fallen dann weg.“

Der Fingerabdruck eines Verstorbenen kann auf einem Schmuckstück verewigt werden Foto: Michael Kleinrensing / WP

Andere Angebote des Bestattungshauses, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen – wie ein Schmuckstück mit Fingerabdruck, ein Erinnerungsdiamant, der aus der Urnenasche des Verstorbenen gepresst wird, oder eine „Totenmaske“ aus Gips – sind in Wirklichkeit lange Tradition.

„Das Gesicht zu erhalten, war beispielsweise schon in früheren Kulturen ein wichtiger Teil der Bestattungszeremonie“, sagt Maik Richard.

Daran habe sich auch bis heute nichts geändert. „Diese Angebote gibt es bestimmt seit zehn Jahren wieder in der Branche.“

Den Angehörigen beistehen

Aber die Gefahr, dass durch die Online-Angebote das Abschiednehmen immer unpersönlicher wird, besteht, gibt Maik Richard zu bedenken. „Deswegen ist es uns ganz wichtig, mit den Angehörigen immer in engem Kontakt zu stehen und sie zu begleiten, beispielsweise über Videokonferenzen oder Telefonate.“

Trotz allem sehnen Maik Richard und Sascha Bovensmann die Zeit herbei, in der die Beratungen wieder ohne Maske stattfinden und trauernde Angehörige per Umarmung getröstet werden können.