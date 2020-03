Die Tag für den Umwelt-, Ordnungs und Rechtsdezernenten Thomas Huyeng scheinen gezählt. Nach den Grünen hat sich jetzt auch die CDU-Fraktion auf ihrer Klausurtagung am Wochenende in Balve beschlossen, seine Stelle im Herbst 2020 zur Neubesetzung auszuschreiben.

Die Hintergründe: Die Partner der Allianz (CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP) wollten die erfolgreiche politische Zusammenarbeit im Rat fortsetzen. Die Bedeutung des Klimaschutzes solle auch personell in der Verwaltungsspitze stärker positioniert werden. Und: Nachdem absehbar war, dass eine Wiederwahl von Huyeng durch eine vorübergehende Vergrößerung des Verwaltungsvorstandes nicht konsensfähig war, habe die CDU-Fraktion mit den politischen Partnern die Neuausschreibung dieser Position beschlossen.

CDU will bei Suche nach neuem Job helfen

Die CDU will Huyeng bei der Suche nach „einer seinen großen fachlichen Fähigkeiten“ entsprechenden Position unterstützen.

Auch die Grünen hatten sich unlängst gegen eine Vertragsverlängerung ausgesprochen: Sie beanspruchen im Rahmen der „Allianz der Vernunft“ das primäre Vorschlagsrecht auf die Personalbesetzung der auslaufenden Stelle im Verwaltungsvorstand der Stadt Hagen. Ihre klar umrissene Forderung: Das Dezernat solle künftig neben Ökologie und Mobilität auch Verbraucherschutz und Gesundheit im Sinne umfassender Nachhaltigkeit beinhalten.

Grüne sprechen sich für „herausragende Expertise“ aus

Dazu erklärt Kreisverbandssprecher Rolf L. Willaredt: „Eine neue Dezernentin oder ein neuer Dezernent muss unabhängig von der Parteizugehörigkeit eine herausragende Expertise zur nachhaltigen Stadtentwicklung zur Wirkung bringen. Hagen muss einem ökologisch verbesserten Stadtklima, emissionsarmer Mobilität und gesunden Lebensbedingungen mehr Raum bieten“, macht der Parteichef somit unmissverständlich deutlich, dass die Grünen sich an der Stelle ein Weiter-so mit Huyeng nicht vorstellen können.

Huyeng selbst hatte erklärt, dass er seinen Vertrag gerne verlängern wolle. Um für seine Wiederwahl zu werben, hatte Huyeng, der sich während seiner Amtszeit auch schon in der Nachbarschaft für einen neuen Job beworben hatte, eine E-Mail an die Mitglieder des Rates versendet. Darin stellte er sowohl seine fachlichen, aber auch menschlichen Vorzüge in den Vordergrund und plädiert für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, um angesichts anstehender Amtsleiterwechsel die Kontinuität in seinem Ressort zu sichern.