Breckerfeld: Zufahrt zur Glörtalsperre ist jetzt gesperrt

Die Glörstraße in Breckerfeld wird saniert. Die Zufahrt zur Glörtalsperre und zum Haus Glörtal ist nicht mehr möglich.

Die Zufahrt zur Glörtalsperre ist jetzt wie angekündigt gesperrt. Die Fahrbahndecke soll saniert, Ausweichflächen geschaffen werden.. 3 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Mit 900.000 Euro beteiligt sich die Stadt Breckerfeld. Anwohner müssen ab jetzt über Waldwege ihre Häuser anfahren.

Spaziergänger können auf eigens geschaffenen Flächen oberhalb der Jugendherberge parken und dann zur beliebten Talsperre rund 1,3 Kilometer hinabwandern. Eine reguläre Badesaison ist unter diesen Umständen nur schwer vorstellbar.

Sanierung hat ein langes Vorspiel

Die Sanierung der besonders an warmen Wochenenden im Sommer hochfrequentierten Straße hat eine lange Historie. Denn die eigentlich nur einspurige Zufahrt, auf der es in der Vergangenheit immer wieder zu haarsträubenden Szenen gekommen ist, befindet sich in einem bemitleidenswerten Zustand.

Die Decke der Glörstraße in Breckerfeld befindet sich in einem schlechten Zustand. Sie wird erneuert. Außerdem wird eine Kurve entschärft. Ausweichflächen werden geschaffen. Foto: Jens Stubbe / WP

Ursprünglich waren drei Varianten geprüft worden: eine Sanierung der Decke, ein Teilausbau oder aber ein Vollausbau. Während der EN-Kreis und die Stadt Breckerfeld sich für die teuerste Variante ausgesprochen hatten, die 2022 mit 3,8 Millionen Euro veranschlagt war, setzte die Mehrheit der Gesellschafter der Freizeitschwerpunkt Glör gGmbH auf einen Teilausbau, bei dem Buchten für Begegnungsverkehr geschaffen und eine scharfe Kurve mit Gefälle unterhalb des Restaurants Haus Glörtal entschärft werden soll.

Alternativouten für Anwohner und Rettungsdienst

Alternativrouten zur gesperrten Straße gibt es. Sie sind aber ausschließlich den Anwohnern und dem Rettungsdienst vorbehalten. Schranken versperren Unbefugten die Zufahrt.

Auch deshalb ist das Haus Glörtal seit dem 15. Januar dicht. Gleiches gilt für den Biker-Treff, der sich direkt daneben befindet. Allerdings hat Betreiber Jochen Bernsdorf für seine Gäste eine Alternative geschaffen. Der Gastronom hat das Hotel/Restaurant „Zur Post“ im Ortskern von Schalksmühle übernommen. Gleichzeitig betont Bernsdorf, dass er und sein Team mit Abschluss der Bauarbeiten - geplant sind die bis Mitte November - wieder im Haus Glörtal Gastgeber sein wollen. Die Zeit wird für Sanierungen und eine Erweiterung genutzt.

