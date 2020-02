Breckerfeld: Zahl der Übernachtungen steigt um elf Prozent

Die Hotels und Gasthöfe freuen sich – das Rekordjahr 2018, in dem so viele Besucher wie nie zuvor in Nordrhein-Westfalen verzeichnet wurden, konnte im letzten Jahr erneut überboten werden. Auch Breckerfeld profitiert vom positiven Trend der Gästeankünfte.

2019 konnten im Gegensatz zum Vorjahr fast 1500 Besucher mehr verzeichnet werden, die Anzahl der Übernachtungen stieg um 11 Prozent. Die aktuell veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Breckerfelder Betriebe Hotel Böving im Ortskern, auf den Gasthof zur Post in Zurstraße, DJH Jugendherberge an der Glörtalsperre und den Ferienhof Bohmer in Delle.

Jugendherbergszahlen liegen im Trend

Auch im Hotel Böving ist die Zahl der Übernachtungen gestiegen. Foto: Michael Kleinrensing

Die Gäste der Jugendherberge, die mit 118 Betten die meisten Besucher aufnehmen und bewirten kann, sind überwiegend Schulklassen, Sportvereine und Familien. Das touristische Potenzial der Stadt liege vor allem in der Natur und den Wandermöglichkeiten, doch Touristen verbringen ihre Zeit auch gerne in der Kluterthöhle, im Freilichtmuseum Hagen oder im Phänomenta Lüdenscheid, weiß der Herbergsvater David Emde. Genaue Zahlen liefert der Herbergsverband erst in der kommenden Woche. „Aber die liegen für Breckerfeld durchaus im Trend“, so Maike Braun, Sprecherin des Herbergsverbandes.

Die steigenden Gästezahlen in seinem Betrieb liegen aber vor allem an internationalen Kontakten, ist sich der Inhaber des Hotels Böving sicher. „Klassische Touristen haben wir nur in den Ferien und an Wochenenden. Es kommen immer mehr Firmenkunden.“ Gemeint sind Repräsentanten, Kunden und Schulungsteilnehmer der großen, ansässigen Betriebe wie zum Beispiel Dorma.

Von Zurstraße zur Champions League

Ähnlich verhält sich das bei Martin Krume, Inhaber des Gasthofs „Zur Post“: „Die reinen Zahlen sind seit Jahren konstant. Wir haben unter der Woche Geschäftskunden, aber beispielsweise auch Fans von Borussia Dortmund, die zu Champions-League-Spielen anreisen.“

Auch die Statistik zeigt eine fast 50-prozentige Steigerung der Gäste aus dem Ausland. Die bleiben dann gleich für mehrere Tage. Ferienwohnungen werden häufig für längere Zeit an Monteure vermietet. Außerdem generieren die Online-Buchungen über große Hotelbuchungsseiten mehr Übernachtungen als früher. Man sei breiter und internationaler aufgestellt. „Für das kommende Jahr sieht es wieder gut aus. Wir haben schon viele Buchungen“, frohlockt der Ferienhof Bohmer.