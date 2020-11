Breckerfeld: Weihnachtsbeleuchtung und Kunst im Ortskern

Breckerfeld. Die Art-EN im Ortskern von Breckerfeld ist eröffnet. Dazu sorgt die Weihnachtsbeleuchtung für Stimmung.

Ein abendlicher Spaziergang durch den Breckerfelder Ortskern lohnt in dieser Adventszeit doppelt: Zum einen hängt die Weihnachtsbeleuchtung an und über den Straßen und Gassen, zum anderen ist die Art-EN offiziell eröffnet. In zahlreichen Schaufenstern stellen Künstler ihre Werke aus.

So glitzern auch in diesem Jahr wieder tausende kleine LED-Lichter im historischen Ortskern. Montiert wurden sie von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs. „Diese Weihnachtszeit ist sicher nicht so, wie wir es kennen. Deshalb war es uns umso wichtiger, dass die bekannte Weihnachtsbeleuchtung dennoch strahlt. Wir hoffen, damit ein bisschen Normalität in die weihnachtliche Gefühlslage der Menschen bringen zu können“, so Tim Buck vom Stadtmarketing. Er blickt dabei auch auf das erste Dezember-Wochenende, an dem ja traditionell der Weihnachtsmarkt stattfindet. Der aber muss coronabedingt in diesem Jahr ausfallen.

Weihnachtsmann hängt am Rathaus

Ein Weihnachtsmann in seinem Schlitten, der vor etlichen Jahren noch von seinen drei Rentieren gezogen am südlichen Eingang der Innenstadt hing, ist wieder zurück. Er war nie wirklich weg. Zwei seiner Rentiere schmücken bereits seit dem letzten Jahr den Kreisverkehr am Marktplatz; und nun ist auch das dritte Rentier samt Schlitten und Weihnachtsmann wieder zurück – und zwar am Rathaus. „Das Ensemble wurde seinerzeit vom Hansering angeschafft und zwischenzeitlich von uns durch energiesparende LED-Lichter ersetzt“, teilt das Team vom Stadtmarketing mit. An dem alten Standort über der Landstraße konnten defekte Birnen nicht „mal eben“ ausgetauscht werden. An seinem neuen Standort sei dies anders.

Weihnachten 2020 wird anders als sonst, aber immerhin die Weihnachtsbeleuchtung ist gleich – vielleicht etwas besser als sonst. „Wir wünschen auf diese Weise den Breckerfeldern bei all den Widrigkeiten eine schöne Advents- und Weihnachtszeit“, so Böving und Buck.

Wie bei der Museumsnacht in Breckerfeld

Dazu beitragen wollen auch Künstler und Geschäftsleute, die sich an der Aktion Art-EN beteiligen. Sie machen den Ortskern zu einer großen Galerie. 22 Künstler und 34 Geschäfte beteiligen sich im kleinen Breckerfeld. So viele, wie in keiner anderen Kommune des Ennepe-Ruhr-Kreises.

„Das ist eine unglaubliche Resonanz“, sagt Johannes Dennda, Vorsitzender des Museumsvereins, der mit Thomas Lay, Vorsitzender des Heimatvereins, und einem Team um den Fotografen Christof Wippermann, Rita Wehling (Kunstfreunde) und Lothar Henn (Künstlergilde) die Aktion angestoßen hat und begleitet. Noch bis zum 13. Dezember sind die Kunstwerke zu sehen.