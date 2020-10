Breckerfeld. Wegen der Corona-Pandemie ist der Weihnachtsmarkt Breckerfeld abgesagt. Tausende Besucher kommen am ersten Dezember-Wochenende in die Hansestadt.

Dritte Großveranstaltung, dritte Absage. Nach Kirmes und Bauernmarkt fällt nun auch der Weihnachtsmark Breckerfeld flach. Zu groß sind für die Stadt und die Evangelische Kirchengemeinde die Unwägbarkeiten, zu hoch die Restriktionen, die die Corona-Schutzverordnung Veranstaltern auferlegt.

„Wir haben uns mit der Gemeinde zusammengesetzt, gemeinsam geprüft und überlegt und dann den Entschluss getroffen“, sagt Bürgermeister André Dahlhaus. „Die Gegebenheiten auf dem Kirchplatz, die Enge – allein das sorgt dafür, dass Abstände einfach nicht eingehalten werden können.“

In jedem Jahr kommen Tausende zu dem beschaulichen Markt rund um die Jakobuskirche. „Und wenn viele Märkte in der Umgebung nicht stattfinden und wir hier öffnen, dann würde das dafür sorgen, dass die Anzahl der Besucher noch einmal erheblich ansteigt“, so Andreas Bleck, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Breckerfeld, „das können wir nicht verantworten.“

Ausweitung keine Option

Auch eine Ausweitung des Marktes auf weitere Bereiche des historischen Ortskerns oder eine Umzäunung eines jeden einzelnen Standes mit separater Zugangskontrolle – so wie in Hagen geplant – sei für Breckerfeld keine Option gewesen. „Das geht nicht, das widerspricht auch dem Charakter des Marktes“, so André Dahlhaus, „unter solchen Voraussetzung ist es einfach die besserer Entscheidung, möglichst frühzeitig abzusagen – verbunden mit der Hoffnung, dass es 2021 wieder solche Veranstaltungen geben kann.“

Große Enge im Gemeindehaus

Ähnlich sieht das auch die Gemeinde, für die das Melanchtonhaus gegenüber der Kirche in jedem Jahr zu einem der Zentren des Marktes wird. „Allein das ist derzeit unvorstellbar“, so Pfarrer Paul Diehl, „in den größten Raum des Gebäudes dürfen nach den derzeit gültigen Regeln maximal zehn Menschen. Es gibt nur einen einzigen Eingang. Die Menschen würden sich im engen­ Treppenhaus begegnen.“ Unter diesen Umständen könne man das Haus nicht zur Verfügung stellen. „Auch wenn es derzeit kaum positive Fälle in Breckerfeld gibt – wir leben ja nicht auf der Insel der Seligen.“

Aber auch wenn der Markt ausfallen muss – die Adventszeit will die Gemeinde trotzdem gemeinsam gestalten. Erste Gedanken dazu gibt es schon – Konzerte auf dem Kirchplatz oder ein gemeinsames Singen könnten dazu gehören. „Ein festes Konzept aber haben wir noch nicht“, sagt Paul Diehl. Wie genau ein solches unter Corona-Bedingungen aussehen soll – darum geht es bei einer Ideenbörse am 2. November, 19 Uhr, im Martin-Luther-Haus. „Egal, was wir dann umsetzen – wir werden uns ganz eng mit dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt des Kreises abstimmen.“