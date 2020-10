Breckerfeld: Veranstaltungshaus ohne Muff der Vergangenheit

Zurstraße. Nach der Sanierung ist das Veranstaltungsgebäude an der Waldbauerstraße in Breckerfeld-Zurstraße wieder fit für die Zukunft.

Seit Mitte September ist das neue Veranstaltungsgebäude an der Waldbauerstraße in Zurstraße fertiggestellt. Kaum ein halbes Jahr haben die Umbau- und Sanierungsarbeiten des Mehrzwecksaals angedauert. Eine Einweihungsfeier der neuen Räume wird es Corona-bedingt aber vorerst nicht geben.

Ortstermin statt Feierlichkeiten: Das Veranstaltungshaus an der Waldbauerstraße erstrahlt nach seinem Umbau im neuen Glanz. Von April bis September des Jahres waren noch die Bauarbeiter damit beschäftigt, das erstmals 2017 angedachte Bauprojekt zu realisieren. Fußböden, Fenster, Decken und Elektro-Installationen wurden in dieser Zeit erneuert, ein rund 40 Quadratmeter großer Anbau mit neuem, barrierefreiem Zugang geschaffen.

Investitionsstau aufgelöst

Das neue Veranstaltungsgebäude an der Waldbauerstraße in Zurstraße ist fertiggestellt und der etwas antiquierte Charme der vergangenen Jahrzehnte damit verschwunden. Foto: Fabian Paffendorf

Das Haus, das ursprünglich von 1941 bis 1969 als Volksschule betrieben worden war und seitdem als Begegnungsstätte der Dorfvereine dient, wurde kräftig umgekrempelt.

„Seit einem Teilanbau in den 1970er-Jahren ist hier nicht mehr viel gemacht worden“, sagt Herbert Hahn, der gemeinsam mit Horst Hoffmann die Bauplanung für das Objekt inne hatte. Den jahrzehntelangen Investitionsstau sieht man dem jetzigen Ergebnis nicht mehr an. Hell, modern und einladend ist’s geworden, das Mehrzweckhaus, das die Dorfgemeinschaft Waldbauer sich fit für die Zukunft gewünscht hatte.

Mit einem Zuschuss über 151.000 Euro aus den Fördertöpfen des Dorferneuerungsprogramms von Vital NRW hat man den insgesamt 230.000 Euro teuren Umbau mehr als nur zufriedenstellend umsetzen können. Zwar sind noch nicht alle Feinarbeiten gemacht – eine Lautsprecheranlage, Multimediatechnik und eine neue Einbauküche sollen alsbald Einzug halten –, aber sowohl der MGV Bergeshöh sowie die Gruppen der Gymnastikabteilung des SC Zurstraße durften in den vergangenen Wochen schon einmal erste Nachmittage im neuen, alten Heim verbringen.

Leben kehrt schrittweise zurück

Aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens ist in den frisch sanierten Räumen eher still als mit viel Getöse in den vergangenen Wochen wieder das Leben eingekehrt. „Das Kinderturnen konnte schon mal wieder stattfinden. Und dabei hat sich der zweite, neue Zugang des Hauses schon als sehr praktisch für die Turnstunden unter Corona-Bedingungen erwiesen: Wir nutzen sie als getrennte Ein- und Ausgänge“, sagt Stephanie Zacharias, Vorsitzende der SC Gymnastikabteilung.

Für ein wenig Irritationen sorgte der Umbau hingegen bei den Herren des MGV. Laut dem Vorsitzenden Rüdiger Mandt habe sich die Akustik des Raums nun verändert, man müsse erst mal sehen, wie man sich zukünftig bei Chorstunden aufstelle. Wann die Dorfgemeinschaft Waldbauer das Haus standesgemäß einweihen kann und dort weitere Veranstaltungen stattfinden können, ist derzeit noch ungewiss.

Das bedauert auch Bürgermeister André Dahlhaus, der hofft, dass sich die Corona-Situation im EN-Kreis in absehbarer Zeit wieder entspannt, damit das Dorfleben und die Gemeinschaft in Waldbauer wieder wie gewohnt stattfinden können.