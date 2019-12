Breckerfeld: Stelle für Gemeindeschwester ausgeschrieben

In Breckerfeld – hier ein Foto aus der evangelischen Jakobuskirche – soll eine Gemeindeschwester etabliert werden.

Breckerfeld. Eine Gemeindeschwester soll in Breckerfeld einen Besuchsdienst etablieren. Die Evangelische Gemeinde hat eine Stelle ausgeschrieben.

In Breckerfeld soll künftig eine Gemeindeschwester Dienst tun und das pastorale Team entlasten. Eine entsprechende Ausschreibung hat die Evangelische Jakobus-Gemeinde auf den Weg gebracht. „Wir wollen in Breckerfeld einen ökumenischen Besuchsdienst aufbauen“, erklärt Pfarrer Gunter Urban und verweist auf die Tradition der Ökumene in der Hansestadt. „Der Förderkreis Kirchlicher Pflegedienst sowie die katholische Gemeinde St. Jakobus sind ebenfalls beteiligt.“

Zurück geht die Idee auf eine Diakoniekonferenz im Kirchenkreis. „Da ist das Projekt von Vertretern des Mutterhauses des Diakoniewerks Ruhr-Witten vorgestellt worden“, so Urban. „Verantwortliches aus unserer Gemeinde haben die Idee mit nach Breckerfeld gebracht. Jetzt wollen wir sie umsetzen.“

Dreijährige Ausbildung

Dabei soll die neue Gemeindeschwester ihren Dienst zumindest auf Basis einer geringfügig Beschäftigten antreten. Dabei ist eine dreijährige begleitende diakonisch-theologische Ausbildung vorgesehen. „Das Projekt kann wachsen, kann sich entwickeln“, so Gunter Urban. „Für uns ist es wichtig, jetzt zunächst einen Einstieg zu finden.“

Kontakt zum pastoralen Team

Neben dem Besuchsdienst soll die Gemeindeschwester (die zumindest theoretisch auch ein Gemeindebruder sein könnte) auch eine Netzwerkerin sein. „Sie soll den Kontakt zum pastoralen Team halten und zum kirchlichen Pflegedienst“, sagt Gunter Urban. „Auch für die katholische Gemeinde ist ein solcher Dienst ein echter Gewinn.“

Weitere Infos bei Pfarrer Gunter Urban, 02338/2135. Mehr über Aufgaben und Ausbildung im Internet unter www.dwr.de.