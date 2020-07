Breckerfeld: Schlangeneinsatz in Wohnhaus-Keller

Breckerfelder. An einem Bachlauf hat die Breckerfelder Feuerwehr eine in einem Wohnhaus entdeckte Schlange wieder ausgesetzt. Hier die Details des Einsatzes.

Zu einem Schlangeneinsatz in einem Wohnhauskeller ist am Dienstagnachmittag die Breckerfelder Feuerwehr ausgerückt. Der Alarmruf aus dem Pastor-Hellweg-Weg erreichte die Einsatzkräfte kurz nach 16.30 Uhr. Ein Anwohner gab an, das Reptil in seinem Keller entdeckt zu haben.

Die Feuerwehrkräfte demontierten daraufhin einen Schrank, unter den sich die Schlange verkrochen hatte. Letztlich gelang es, die etwa 60 Zentimeter lange, ungiftige Ringelnatter einzufangen und in einem sicheren Waldstück unweit eines Bachlaufs wieder in die Freiheit zu entlassen. Nach insgesamt einer Stunde war der Einsatz erledigt.