Breckerfeld: Rauschgifthöhle in gehobener Wohnlage

„Das Haus liegt in der gehobenen Wohnlage von Breckerfeld, mit Garten und Garage“, berichtet der Polizeibeamte (27), der dort am 16. Oktober 2018 durchsuchen musste. Nicht die untere Etage, wo die Eltern leben, sondern die Dachgeschosswohnung, wo sich der Sohnemann (33) eine wahre Rauschgifthöhle eingerichtet hatte.

Und unten im Garten lag ein alter OBI-Plastikeimer mit 2950 Euro. Waren das vielleicht die Einkünfte aus seinem florierenden Drogenhandel? Die Antwort müssen jetzt die Richter herausfinden.

Marihuana, Haschisch, Amphetamine, Ecstasy und Kokain – nahezu alles, was ein Drogenabhängiger zur Befriedigung seiner Sucht benötigt, soll der gelernte Industriemechaniker in den Jahren 2017 und 2018 im Angebot gehabt haben. „Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln“ lautet deshalb der Anklagevorwurf vor dem Landgericht Hagen.

Und weil im Dachgeschoss in Rauschgiftnähe auch griffbereit ein Schlagring und drei Messer lagen, erkennt der Gesetzgeber darin sogar einen bewaffneten Drogenhandel und hat dafür das beträchtliche Strafmaß zwischen fünf und 15 Jahren Gefängnis vorgesehen.

Mit Auflagen haftverschont

Es ist nicht das erste Mal, dass der Breckerfelder wegen genau des gleichen Vorwurfs und auch anderer Rauschgiftdelikte vor Gericht steht. Doch mit Auflagen ist er zurzeit haftverschont und befindet sich auf freiem Fuß.

Staatsanwalt Dr. Holger Schlüter (55) wirft ihm neben einer Marihuana-Bestellung per Post den Verkauf verschiedener Drogen in acht Fällen an Endabnehmer vor. Doch diese mutmaßlichen Rauschgiftkunden, beispielsweise ein Breckerfelder Außendienstmonteur (35) oder ein Werkzeugmacher (36) aus der Hansestadt, verweigerten ihre Zeugenaussage, weil gegen sie in derselben Sache noch ein Ermittlungsverfahren anhängig ist. Auch der Angeklagte schwieg zu sämtlichen Vorwürfen.

Über 30 Gramm Kokain

So musste der Polizeibeamte, der mit seinen Kollegen die Dachgeschosswohnung durchsucht hatte, vor der 9. Großen Strafkammer aus dem Nähkästchen plaudern: Nachdem die Ermittler an der Haustür geklingelt hatten, sei noch einige Zeit vergangen, bis ihnen die Wohnungstür geöffnet worden war. Auf dem Laminatboden im Wohnzimmer seien frische Spuren zu erkennen gewesen.

Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass daraus offenbar kurz zuvor ein Rucksack herausgeworfen worden war, der nun auf einem Dach lag. Darin: „Kokain“, so der Ermittler, „eine größere Menge sogar. So groß wie eine Zigarettenschachtel, über 30 Gramm. Das ist schon eine herausragende Menge.“

Vier Verhandlungstage

Im Flur: Eine Geldbörse mit 165 Euro. Im Wohnzimmer, zwischen Sofa und Wand: Farbeimer mit Marihuana-Resten, „was auf Reste von einer Plantage hindeutet“. Auf dem Wohnzimmertisch – ein Aschenbecher mit einem angerauchten Joint, Viagra- und Ecstasypillen. Der Polizeibeamte: „Das klassische Bild von Drogenutensilien.“ Zudem war in der Tiefkühltruhe in der Küche gut ein halbes Kilo Amphetamin eingefroren.

Für das Verfahren sind vorerst insgesamt vier Verhandlungstage vorgesehen. Der Prozess soll am 28. Januar fortgesetzt werden.